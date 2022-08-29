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Sararan dişler nasıl beyazlatılır?

Dişler kişiliğimizi belirleyen en önemli unsurlardan biri. Tabii sararmış değil, bembeyaz inci gibi olanları. İşte sararan dişleri bembeyaz gösteren doğal yöntemler…

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 17:34
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Sararan dişlere doğal çözümler

Sararan dişler nasıl beyazlatılır?
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Dişlerin düşmanı belli. Kahve, çay, sigara…
Bunları kullananlar her gün dişini fırçalasa bile sararmasına engel olamıyor. İşte bu durumda doğal çözümler devreye giriyor. İşte dişlerinizin sararmasına neden diğer nedenler ve doğal çözümleri:

DİŞLERİN SARARMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Şekerli ve renkli içecekler,
Diş fırçasının yanlış kullanımı nedeniyle plak ve tartar oluşumu,
Genetik yatkınlık.
Sigara,
Meyan kökü, kahve ve çikolata gibi leke bırakan gıdalar,

DİŞLERİ BEMBEYAZ YAPAN DOĞAL ÇÖZÜM YOLLARI

MALİK ASİT

Malik asit içeren çilek ve elma ile dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Çilek ve yeşil elma posası ile karbonat ile bir çay kaşığı zeytinyağını karıştırmak yeterli olacaktır.

LİMON VE PORTAKAL
Limon suyu, oksijenle temas ettiğinde hidrojen peroksit salar, bu nedenle askorbik asit bakımından zengin olur. Ayda bir kez kullanımanızdafayda var

AKTİF KÖMÜR
Kullanımı kolay bir macun oluşturmak için nemlendirilmiş diş fırçasına küçük bir doz bitkisel kömür tozu sıkarak dişlerinizin beyaz görünmesini sağlayabilirsiniz.

KARBONAT
Karbonat, asidik maddelerle temasa geçerek, diş yüzeyinde bulunan kir ve kalıntıların giderilmesine yardımcı olur.

ADAÇAYI
Dişlere sürülen adaçayı yaprakları anında temizlik ve üstelik tazelik hissi verecektir. Zaten birçok diş macununda adaçayı bulunmaktadır.

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