Sararan dişler nasıl beyazlatılır?

Kahve, çay, sigara dişlerin baş düşmanı. Onları kullananların dişleri beyazlığını kaybediyor ve ortaya kötü bir görüntü çıkıyor. Gün içinde fırçalansa bile dişlerdeki o lekeler asla gitmiyor. İşte bu durumda çare doğal çözümlerde aranıyor. Peki sararan dişleri beyazlatacak olan yöntem hangisi. İşte yanıtı

DİŞLERİ BEYAZLATAN DOĞAL ÇÖZÜMLER



KARBONAT

Karbonat, asidik maddelerle temasa geçerek, diş yüzeyinde bulunan kir ve kalıntıların giderilmesine yardımcı olur.

ADAÇAYI

Dişlere sürülen adaçayı yaprakları anında temizlik ve üstelik tazelik hissi verecektir. Zaten birçok diş macununda adaçayı bulunmaktadır.

MALİK ASİT

Malik asit içeren çilek ve elma ile dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Çilek ve yeşil elma posası ile karbonat ile bir çay kaşığı zeytinyağını karıştırmak yeterli olacaktır.

LİMON VE PORTAKAL

Limon suyu, oksijenle temas ettiğinde hidrojen peroksit salar, bu nedenle askorbik asit bakımından zengin olur. Ayda bir kez kullanımanızdafayda var

AKTİF KÖMÜR

Kullanımı kolay bir macun oluşturmak için nemlendirilmiş diş fırçasına küçük bir doz bitkisel kömür tozu sıkarak dişlerinizin beyaz görünmesini sağlayabilirsiniz.

DİŞLERİ SARARTAN NEDEN

Sigara,

Meyan kökü, kahve ve çikolata gibi leke bırakan gıdalar,

Şekerli ve renkli içecekler,

Diş fırçasının yanlış kullanımı nedeniyle plak ve tartar oluşumu,

Genetik yatkınlık.

