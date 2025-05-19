Sararmış Tuvalet Taşlarını Kar Beyazı Yapan O Yöntem! İşte En Etkili Temizlik Sırrı!

Ancak endişelenmeyin! O inatçı sararmış lekelerden kurtulmanın ve tuvalet taşınızı ilk günkü beyazlığına kavuşturmanın en etkili temizlik sırrı ortaya çıktı!

Bu yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit ve çoğumuzun evinde bulunanlardan: karbonat ve beyaz sirke! Evet, bu iki güçlü temizleyici bir araya geldiğinde sararmış tuvalet taşlarına adeta sihirli bir dokunuş yapıyor.

TUVALET TAŞINI BEYAZLATAN SİRKE VE SABUN YÖNTEMİ

Gerekli Malzemeler

-1 su bardağı sirke

-Sıvı sabun

-Sprey şişesi

-Eldiven

-Fırça

Yeniakit.com.tr sitesinde yer alan bilgilere göre, zamanla suyun kireçli olması gibi nedenlerden ya da düzenli aralıklarla temizliğinin yapılmaması durumunda beyaz renkte olan tuvalet taşlarında sararma görülmektedir. Bu sararma hem görüntü olarak kötü görüneceği gibi, aynı zamanda da taşın sararması genel hijyene dikkat edilmediğine işaret etmektedir. Doğal sirkenin sararmış tuvalet taşlarını temizleme yöntemi olarak kullanılmakta olan en iyi yöntemler arasında olmaktadır. Tuvalet gibi ortamlar mikrop yuvası olması sebebiyle mutlaka temizliğini yaparken eldiven takarak yapmanız önerilmektedir.

Sprey şişesi içerisine ilk öncelikle sirke ve üzerine 2 yemek kaşığı miktarında sıvı sabun konulması ile birlikte üzerini dolduracak kadar ılık su koyup çalkalayın. Tuvalet taşının ilk öncelikle ıslatılması ve sonra karışımı püskürtmelisiniz. Hemen fırçalamamalı 5 dakika boyunca beklenmesinin ardından tuvaletler için özel üretilen fırçaları kullanarak fırçalamalısınız. En son bol suyla durulamanız ile birlikte sararmış lekeler çıkacaktır.