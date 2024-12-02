Saray başdanışmanı Mehmet Uçum açıkladı: Cumhurbaşkanı ile Bahçeli arasında iş bölümü var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum, T24’ten Cansu Çamlıbel’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fikri asistanı olarak nitelendiren Mehmet Uçum, gündemdeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekilllerle tokalaşmasıyla başlayan, sonrasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı ve CHP ve DEM Parti yönetimindeki belediyelere atanan kayyumlara ilişkin "Devlet, ‘terörsüz Türkiye’ hedefine yönelik mücadelesinde farklı inisiyatifler alıyor. Etkili olabilecek çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Yeni bir paradigma oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"ORTAK İRADE VAR, BİR ORTAK PERSPEKTİF VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin bu yeni sürecin parametreleri konusunda aynı yerde durup durmadıklarına dair bir tartışmalara da değinen Uçum, şunları söyledi: “Ortak irade var, bir ortak perspektif var. Bu iş birliği zaman zaman farklı iş bölümlerini de gündeme getirebilir. Bir süreci ele alıp yönetme tarzıyla ilgili bir konu. Konunun parti siyaseti değil; ülke siyaseti, genel siyaset ve devlet yaklaşımı olduğu net. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la Sayın Bahçeli arasında uyumsuzluk olması mümkün değildir. Bunu çıkaranlar Cumhur İttifakı’nın bozulmasını isteyen odaklar ile farkında olmadan bu tuzağa düşenlerdir, diye düşünüyorum.”

"İKİ LİDER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ VE İŞ BÖLÜMÜ OLABİLİR"

Televizyonlarda “Öcalan’a çağrıyı Devlet Bey yapıyorsa devlet aklı devrededir” türündeki açıklamalar hakkında da konuşan Uçum, bunun “yanlış bir ifade olduğunu’ belirtti. Uçum, konuya ilişkin şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey söylediğinde bunun ağırlığı ve ciddiyeti çok güçlü oluyor. Tersini düşünmek abestir. Somut olayda genel siyaset ve devlet politikaları bakımından aynı ittifaka sahip iki lider arasında hem iş birliği vardır hem de iş bölümü olabilir. Bunun garipsenecek bir yönü yoktur.”