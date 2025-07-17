Saray günde binlerce emekli maaşını yutuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı’nın 2025'in ilk altı ayına ait bütçe harcamalarını değerlendirdi.

Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yılın ilk altı ayında 6 milyar 607 milyon 825 bin TL'lik harcama yaptığını belirtti.

2 BİN 358 EMEKLİ MAAŞINA DENK GELİYOR

Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yalnızca bir günde 39 milyon 806 bin TL harcadığına dikkati çekerek bunun, yaklaşık 2 bin 358 emekli maaşı ya da bin 801 asgari ücrete denk geliyor.

İktidarın halkın yaşadığı ekonomik yıkıma kör ve sağır kaldığını söyleyen Bulut, şunları kaydetti:

“Bu ülkede milyonlarca emekli 16 bin 881 TL ile hayatta kalmaya çalışıyor. Asgari ücretli 22 bin 104 TL’ye mahkûm edildi. ‘Kaynak yok’ denilerek asgari ücretliye zam yapılmadı ama Saray bir günde binlerce emeklinin ve asgari ücretlinin maaşını gözünü bile kırpmadan harcıyor. Bunun adı yönetim değil, saray rejimi altında organize israftır. İktidar, emekliye zam yapmazken, asgari ücreti yerinde saydırırken; milyonları şatafat ve gösteriş için harcamakta beis görmüyor. Bu vicdansız düzende halk açlık sınırının altında yaşarken, Saray lüks içinde yüzüyor. Bu düzen bir çöküş düzenidir. Bunların tasarruf dediği sadece halktan kısmaktır. Saraydan değil, yoksuldan keserler. Bu israf düzenini ifşa etmeye, halkın hakkını savunmaya devam edeceğiz.”

Bulut'un Cumhurbaşkanlığı Sarayı harcamalarına ilişkin açıkladığı veriler ise şöyle:

Ocak: 1 milyar 779 milyon 281 bin TL

Şubat: 1 milyar 313 milyon 737 bin TL

Mart: 542 milyon 022 bin TL

Nisan: 1 milyar 710 milyon 494 bin TL

Mayıs: 652 milyon 899 bin TL

Haziran: 609 milyon 392 bin TL

Toplam: 6 milyar 607 milyon 825 bin TL