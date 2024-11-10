Saray için entrika ve şantajın bini bir para… İktidar kavgasında müstehcen kasetler devreye sokuldu

Küçük Afrika ülkesi Ekvador Ginesi, dünyanın en uzun süreli devlet başkanı olan 82 yaşındaki Teodoro Obiang Nguema'nın yerine kimin geçeceğine dair bir iktidar savaşı olarak görülen seks skandalı ile çalkalanıyor. Skandalın merkezinde, 1979'dan beri devlet başkanı olan Obiang'ın hem yeğeni, hem de yakın zamana kadar Ulusal Mali Soruşturma Ajansı'nın Başkanı olan Baltasar Ebang Engonga var.

ÖNCE PARA KAÇIRMAKLA SUÇLANDI

Engonga, yakın zamana kadar, devlet başkanının olası haleflerinden biri olarak görülüyordu. Ulusal Mali Soruşturma Ajansı'nın Başkanı olarak da para aklamak gibi suçların incelenmesinden sorumluydu. Ancak önceki hafta devlet kasasından çok büyük miktarda parayı hortumlayıp Cayman Adaları'ndaki gizli hesaplara transfer etmekle suçlandı; muhaliflerin işkence gördüğü iddiaları ile bilinen Black Beach Cezaevi'ne gönderildi.

KASETLER WHATSAPP GRUPLARINDAN YAYILDI

Engonga'nın tutuklanması sonrası evinde ve ofisinde arama yapılıp bilgisayarlarına el konulurken, bu kez de yaklaşık 400 seks kasedi sızdırıldı. Ülkede sosyal medyanın ağır kısıtlamaya tabi tutulmasına rağmen yayılan kasetlerde, Engonga'nın ofisinde ve başka yerlerde çok sayıda farklı kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği görülüyordu. Dahası bu kadınlar arasında devlet başkanının, bakanların, üst düzey askerlerin ve iktidarın önde gelen yetkililerinin eşleri veya akrabaları da vardı. Görüntüler, WhatsApp grupları üzerinden bir anda bütün ülkeye yayıldı.

Görüntülerin yayıldığı sırada Engonga’nın bilgisayarlarının güvenlik görevlilerinin elinde olması nedeniyle şüpheler de buraya yönelmiş durumda. Ancak para kaçırma suçlaması ile ilgili dava öncesinde Engonga'ya son bir darbe vurma girişiminin arkasında kimin olduğu bilinmiyor.

EN AZ BİR KADIN DAVA AÇIYOR

Öte yandan polis, görüntülerde cinsel saldırıya da uğradığı anlaşılan kadınlara dava açma çağrısı da yaptı. En az bir kadın, dava açacağını duyurdu. Engonga'nın söz konusu cinsel ilişkilerin niçin kameraya aldığı, onun da bir şantaj planı yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor.

Ekvador Ginesi, 82 yaşındaki Obiang'ın yönetiminde bir dönem ekonomik patlamaya sahne olsa da, petrol rezervlerinin artık suyunu çekmeye başlamasıyla yeniden yoksullukla anılıyor. 1.7 milyon nüfuslu ülkede aşırı zengin olan küçük bir zengin kesim var ancak nüfusun büyük çoğunluğu yoksulluk içinde yaşıyor. Obiang’ın yönetimi, rastgele cinayetler ve işkence gibi insan hakları ihlalleri nedeniyle de eleştiriliyor. Düzenli seçimler yapılsa da, çok sayıda muhalifin hapse atılması, sürgüne gönderilmesi ve özgür bir basın olmaması nedeniyle ülkede gerçek bir muhalefet de yok.

ARKASINDA OĞUL OBIANG MI VAR?

BBC'nin yorumuna göre, Ekvador Ginesi'nde siyaset çoğunlukla "saray entrikaları ile ilgili ve Engonga hakkındaki skandala da bu açıdan bakmak gerekiyor." Aynı zamanda bölgesel ekonomik birliği Cemac'ın Başkanı Baltasar Engonga Edjo'o'nun da oğlu olan Engonga hakkındaki soruşturmanın, devlet başkanının oğlu ve başkan yardımcısı Teodoro Obiang Mangue'nin iktidar entrikası olabileceği belirtiliyor.

Londra'da yaşayan muhaliflerden Nsang Christia, BBC ile söyleşisinde "Gördüğümüz şey bir dönemin sonu, mevcut başkanın sonu ve halef sorunu var. Gördüğümüz şey, iç mücadele" dedi. Christia, başkan yardımcısı Obiang'ın, babasının yerine kendisinin geçmesinin önündeki herkesi siyaseten ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi.

Geçmişte Michael Jackson'ın 275 bin dolarlık kristal kaplamalı eldivenini alması ve müsrif yaşamıyla tepki toplamış olan, oğul Obiang Fransa'da yolsuzlukla suçlanmış ve bir dizi ülkedeki malvarlıklarına el konmuştu. Obiang, annesi ile birlik olup, babasının bir başka eşinden olan eski petrol bakanı Gabriel Obiang Lima'yı saf dışı bırakmakla da suçlanmıştı.

AFRİKA ÜLKELERİ TRUMP'TAN DAHA ÇOK BU OLAYLA İLGİLENDİ

Gelinen noktada ülkedeki seçkinlerin birbirleri hakkında kamuoyu ile paylaşılmamasını tercih edecekleri bilgilere sahip olup siyasi dengeleri buna göre şekillendirdiği ileri sürülürken, Ekvador Ginesi'nde yaşananlar Kenya, Nijerya ve Güney Afrika gibi komşu ülkelerde sosyal medyada ABD seçimlerinden de çok konuşuldu.