Saray ile AKP arasında derin çatlak ayyuka çıktı! Erdoğan'ın başdanışmanından partililere yaylım ateşi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Oktay Saral

Erdoğan'ın yalnız bırakıldığını öne süren Saral, "Üç maymunu oynayan hiçbir kimse hakikatte Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olamaz." ifadelerini kullandı.

X hesabından kendi cenahına ateş püsküren Saral, şunları ifade etti:

Hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, devlete apaçık bir ihanet içerisinde olanlar halka halka birleşirken; memleket aşkıyla koşan liderlerini yalnız bırakanlar bilsin ki, onlar hiçbir zaman hasbi olmamış, sadece kendi konforlarının, şahsi hesaplarının ve küçük çıkarlarının peşinde koşmuşlardır.

Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'dan CHP'li Başarır'a ağır yanıt! 'Aşağılık mahlûk, zavallı!'

"3 MAYMUNU OYNAYAN..."

Bugün Cumhurbaşkanımıza uzanan kirli eller, atılan hayasız iftiralar ve ailesine yönelik yapılan ahlaksız saldırılar karşısında susan, üç maymunu oynayan hiçbir kimse hakikatte Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olamaz. Karşı mahalle şer ittifakları ile birleşir ve pislikte yarışırken, hakkı ve hakikati savunan kitlenin sessiz ve sakin kalarak seyirci olması kabul edilebilir bir durum değildir.

"HERKES TAVRINI ORTAYA KOYMAK ZORUNDADIR"

Herkes tavrını ortaya koymak zorundadır. Bu bir parti meselesi değil; bu, milletin haysiyeti, devletin bekası ve liderimizin onuru meselesidir! Herkes olaylara kendi yüreği, memleket aşkı ve dava bilinci nezdinde tepki verir. Duruş her şeydir.

Oktay Saral'dan Tanju Özcan'a 'suyun ısındı' yanıtı

Velhasıl; Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi olaylar karşısında ‘Diklenmeden dik duracağız!’ Bizim korkacak ya da çekinecek bir durumumuz yok. Duruş, cesaretle olur. Şimdi susma değil, haksızlık karşısında konuşup safları sıklaştırma vaktidir!