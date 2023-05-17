Saray kebabı nasıl yapılır? Seray kebabı tarifinin malzemeleri neler?

İştah kabartan görüntüsü ve doygun lezzetiyle saray kebabı sevilen yemeklerindendir. Peki, saray kebabı nasıl yapılır? Saray kebabı tarifinin malzemeleri neler?

SARAY KEBABI MALZEMELER NELER?

- 200 gram dana kuşbaşı

- 100 gram tereyağı

- Yarım çay bardağı krema

- 150 gram mantar

- 1 adet kuru soğan

- Karabiber, tuz

SARAY KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?

- Üzerine küçük küçük doğranmış kuru soğanı ekleyip kavurun. Daha sonra eti ilave edin.

- Et, kavurduktan sonra mantarı ekleyin. Mantarlarda suyunu salıp çektikten sonra karabiber ve tuz ekleyin. Üzerine su ekleyip kısık ateşte pişirin.

- Et ve mantar piştikten sonra kremayı da ilave edip 20 dakika kadar daha pişirin. Sıcak olarak servis edin.