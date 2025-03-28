Saray kulisi; Akın Bey Adalet Bakanı olacak…

31 Mart 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun 4 milyon 169 bin 765 oy Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı.

13 bin 729 fazla oyla YSK’dan onay alarak göreve başladı.

Erdoğan aşkını kaybedince çıldırdı.

Ve her şey İmamoğlu için ta o gün başladı…

AKP’li Ali İhsan Yavuz YSK’ya hukuki (!) bir gerekçe keşfederek şöyle başvurdu:

“Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu…”

Bu sağlam hukuki gerekçe YSK tarafından kabul edildi.

Aynı zarftan çıkan 4 oydan 3’ünü “geçerli” İmamoğlu’nun oyu “geçersiz” sayan YSK mazbatası geri alıp seçimi de iptal etti.

İmamoğlu’na 1. Saray operasyonu gerçekleşti.

23 Haziran 2019'da tekrarlanan seçimde oyların yüzde 54,22'sini alan Ekrem İmamoğlu 806 bin oy farkla hem YSK’ya hem de AKP’ye Osmanlı Tokadı atarak 2. Kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanlarını sarayda ağırladı.

Alfabetik sıraya göre oturuldu ama beklenmedik bir şey oldu.

Oturduğu sandalye kırıldı ve İmamoğlu yere düştü.

Erdoğan’ın ilk sözü şöyle oldu:

“İsraf yaptın”

İmamoğlu yanıt verdi:

“Bu israf değil, sandalye kırık, benle ilgili bir sorun yok. Ama olsun ikinci sandalyeye daha sağlam oturuyoruz.”

İmamoğlu’na 2. Saray operasyonu gerçekleşti.

Gelelim günümüze.

Saraydaki güvenilir kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı kabinesinin başı Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’e şu talimatı veriyor;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına seni görevlendiriyorum. İmamoğlu dosyalarını dikkatli incele ve gereğini yap…

Ahmak davası sonuçlanmadan Gürlek döneminde İmamoğlu’na üst üste soruşturmalar açılıyor.

Bir tanesi çok dikkat çekici ve çok önemli:

Kent Uzlaşısı dosyasından İmamoğlu’na terör soruşturması…

İmamoğlu “terör” iltisakı nedeniyle tutuklanırsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına “Kayyum” atanacaktı.

Bu durum hemen saraya yansıdı ve hukukçular ile deneyimli siyasetçilerin katıldığı olağanüstü bir zirve yapılmış.

Terör dosyasına İmamoğlu’nun da eklenmesi konusunda iki ayrı görüş Erdoğan’a iletilmiş;

Alınsın.

Alınmasın.

Bazı akil siyasetçi ve hukukçular muhalefetin Gürlek’i hedef yaptığını ve ileride zor durumda kalabileceğini ve halkın tepkisinin de AKP ile Erdoğan’ın aleyhine olacağını vurgulanmış

Erdoğan’ın verdiği yanıt çok çarpıcı olmuş:

Akın bey Adalet Bakanı olacak, hesap soramazlar…

Sonuçta İmamoğlu hakkındaki, “Yolsuzluk” dosyasının üzerine en geniş kapsamda gidilmesine, “terör iltisakı” dosyasında ise yer almamasına karar verilmiş.

Ve Ekrem İmamoğlu da bu gelişmelerden sonra tutuklandı.

İmamoğlu’na 3. Saray operasyonu gerçekleşti.

Değerli okurlarım.

Yazdıklarım saraya çok yakın siyasetçi ve hukukçulardan toparladığım bilgilerdir.

İfadelerde eksikler ve fazlalar olabilir.

İmamoğlu’na yaşatılanlar ortada.

Erdoğan’ın açıklamaları ortada.

Ucube totaliter rejimde saray siyaseti yargı, yürütme ve yasamayı tek kişiye bağladığı için bu yaşananlar hiç de şaşırtıcı değil.