Saray, o isimlerinin üzerini çizdi!

Saray'ın başdanışmanından Erdoğan'ın ismini ve fotoğraflarını kullanarak ticari nüfuz elde edenlere yönelik yeni bir uyarı geldi.

Oktay Saral

"Erdoğan’ın mücadelesi, hiçbir şahsın şahsi çıkarlarına alet edilemeyecek kadar kutlu ve değerlidir." diyen Saral, "Bu tür istismarcılara asla geçit vermeyecektir." dedi.

Saral şu ifadeleri kullandı:

AK Parti’nin yıllardır temsil ettiği millet iradesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesi, hiçbir şahsın şahsi çıkarlarına alet edilemeyecek kadar kutlu ve değerlidir.

Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'dan CHP'li Başarır'a ağır yanıt! 'Aşağılık mahlûk, zavallı!'

Ne yazık ki, kendisini “dava insanı” gibi gösterip aslında şahsi menfaat ve gösteriş peşinde koşan birtakım şahıslar, Erdoğan’ın ismini ve fotoğrafını ticari bir malzeme haline getirmeye kalkışmaktadır. Bu durum, sadece dava ahlakına değil, devlet ciddiyetine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

Milletin adamı Erdoğan’ın mücadelesi; lüks sofraların, şatafatın, makam kapılarında kartvizit pazarlayanların değil, milletine hizmet eden samimi kadrolarındır.

Cumhurbaşkanımızın adını kendi çıkar düzenine perde yapanlara açıkça söylüyoruz: Bu dava ne sizin çantanıza, ne de şahsi menfaat hesaplarınıza sığar!

Devletimizin kudreti ve milletimizin iradesi, bu tür istismarcılara asla geçit vermeyecektir.