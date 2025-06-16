Saraya 'kaçak' kararı! CHP'li Gök: Danıştay tescilledi

2012 yılında yapılmaya başlanan ve 2014'te açılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu “ilke kararı” alarak sit alanına “zorunlu altyapı uygulamaları ve bu uygulamalar kapsamında yapılacak resmi kurum yapıları” diyerek izin vermişti.

Sözcü'nün haberine göre TBMM eski Başkanvekili olan CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök, kurul kararını Danıştay’a taşımıştı. Ancak Danıştay 4. Daire, kurul kararını yerinde bulmuştu.

Bunun üzerine Levent Gök, kararı temyiz ederek Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na başvurdu. 13 kişilik Kurul, 9’a karşı 4 oyla kararı bozdu.

LEVENT GÖK: DANIŞTAY SARAYIN KAÇAK OLDUĞUNU TESCİL ETMİŞTİR

CHP’li Levent Gök, şöyle konuştu:

“Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, ‘kamu kurumu’ diye ifade ettiği sözcüğü ‘resmi kurum’ olarak değiştirmişti. Yine ilke kararı içinde geçen ‘zorunlu altyapı uygulamaları ve bu uygulamalar kapsamında yapılacak resmi kurum yapıları’ olanak tanıyan bir karar almışlardı. Oysa ‘zorunlu altyapıdan’ kasıt elektrik, su, doğal gaz gibi yatırımlardır. ‘Resmi kurum’ kavramına girmediği için tekrar Danıştay’da dava açtık. Danıştay, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kaçak olduğunu tescil etmiştir.”

"KAÇAK SARAYIN HESABI SORULACAKTIR"

“Danıştay’ın en yüksek organı olan kurulun kararı şu anlama geliyor: Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde inşa edilmiş olan saray hiçbir yasal dayanağı olmadan yapılmış bir yapıdır. Kaçak olarak yapıldığını Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu karara bağlamıştır. Danıştay, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kaçak olduğunu tescil etmiştir. Kurulun verdiği karar kesindir. Atatürk’ün mirası AOÇ arazisine yapılan kaçak sarayın hesabı sorulacaktır.”

Kaynak:Alıntı: Sözcü