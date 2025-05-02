Sara’ya Premier Lig’den dev talip çıktı: Rekor bonservisi gözden çıkardılar

Galatasaray'ın sezon başında 18 milyon euroluk rekor bedelle Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara için çarpıcı bir transfer iddiası daha geldi.

Fransız medyasından Foot Mercato, geçtiğimiz hafta Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu ile ilgilendiğini öne sürmüştü.

Gabriel Sara için bu kez Aston Villa iddiası gündeme geldi. Caughtoffside'ın haberine göre, Manchester City ile adı anılan Gabriel Sara'ya Aston Villa da talip oldu.

Aston Villa'nın Sara transferini 40 milyon euro karşılığında yaz aylarında bitirebileceği iddia edildi. Haberin detaylarında, Aston Villa'nın, Gabriel Sara transferini ciddi şekilde düşünen takımlar arasında yer aldığı ancak şu anda bir görüşmenin olmadığı belirtildi.

SARA İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR

25 yaşındaki futbolcunun da yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Haberde Sara'nın ayrılığının Galatasaray'a büyük bir darbe vurabileceği belirtildi. Osimhen'in bonservisinin de alınamaması durumunda sarı-kırmızılıların transfer dönemini zorlu geçireceği vurgulandı.

Sözleşmesi 2029'a kadar olan Sara, Galatasaray formasıyla bu sezon 41 maçta süre aldı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 2 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.