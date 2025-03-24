Saray'a yakın anket firmasından flaş sonuç. İmamoğlu'na operasyon yapıldığı tarihte seçmene soruldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saray'a yakın anket firmasından flaş sonuç. İmamoğlu'na operasyon yapıldığı tarihte seçmene soruldu

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma ve 1 gün gözaltı süresinin de içinde bulunduğu tarihleri kapsayan AKP'ye yakın anket şirketi ORG Araştırma'nın 30 ilde yaptığı anket sonuçları yayınlandı.

Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden ORC Araştırma, 5-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği geniş çaplı anketin sonuçlarını paylaştı. AKP'ye yakın anket şirketinin 30 şehirde yaptığı çalışmada, katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anketin çarpıcı sonuçlarına göre CHP, 16 şehirde birinci parti olarak öne çıktı. AK Parti ise 13 şehirde lider konumda yer aldı. DEM Parti ise yalnızca bir şehirde birinci sıraya yerleşebildi. Bu tablo, seçim dengelerinin birçok ilde değiştiğine işaret ediyor.

İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Anketin, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınma sürecinin de içinde bulunduğu dönemi kapsaması, özellikle İstanbul sonuçlarını daha da dikkat çekici hale getirdi. Seçmenlerin tercihleri, gündemdeki gelişmelerden nasıl etkilendiği konusunda önemli ipuçları sundu.

SON DURUM

ORC’nin araştırmasına göre CHP’nin önde olduğu şehirlerin büyük kısmı büyükşehirlerden oluşurken, AK Parti ise Anadolu’nun birçok kentinde gücünü korudu. DEM Parti'nin ise sadece bir ilde birinci olması, Kürt seçmen kitlesinin dağılımı açısından önemli bir veri sundu.

Anket sonuçlarını değerlendiren siyaset bilimciler, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki oy oranlarının, yaklaşan seçimler öncesinde partiler için kritik olduğunu belirtiyor.

İşte son seçim anketinin bazı illerdeki sonuçları:

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