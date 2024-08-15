Saray'a yakın anket firmasından flaş sonuç. Yüzde 47'ye yükseldi

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında Türkiye’nin en çok konuştuğu ve gündem maddeleri arasından düşmeyen konuların başından erken seçim tartışmaları devam ediyor.

AKP’nin ilk defa ikinci parti konumuna düşmesinin ardından özellikle muhalif olan seçmenler, seçimde birinci parti olan CHP’nin erken seçim için sahalara inmesini ve iktidara bu konuda baskı yapması gerektiğini iletiyor.

Gündemden düşmeyen erken seçim hakkında Saraya yakınlığı ile bilinen ORC Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı. 10-12 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde yapılan araştırma sonuçlarına göre kamuoyunun yüzde 47,5’i erken seçimin olması gerektiğini söylüyor.

Erken seçim olmalı mı sorusuna Hayır cevabını verenlerin oranı ise yüzde 39,5 oldu. Soru karşısında fikrini söylemeyenlerin oranı ise yüzde 13 oldu.