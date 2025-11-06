Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Devlet Başkanı Şara'nın önümüzdeki hafta Beyaz Saray'ı ziyareti öncesinde Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri el Şara'yı terör yaptırım listesinden çıkaran kararı onayladı. ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması teklifi, 14 üyenin onayıyla kabul görüldü.

ŞARA TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Konsey tarafından yapılan oylama sonrası “Şara ve İçişleri Bakanı Anas Hasan Khattab'ın IŞİD ve El Kaide Yaptırım Listesi'nden çıkarılmasına karar verilmiştir” açıklaması geldi. Alınan karar ile beraber varlıkların dondurulması ve silah ambargosunun da kaldırılacağı belirtildi.

TRUMP, ŞARA'YI BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Kasım tarihinde Suriye Devlet Başkanı Şara'yı Beyaz Saray'da ağırlayacak. Trump'ın, Şara'nın, Suriye'de ülkede barışı tesis etme yolunda “iyi ilerleme” kaydettiğini söylemesi bekleniyor.