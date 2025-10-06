Saray'da alarm zillerini son ses çaldıracak anket. 20 şirketin ortalaması alındı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Saray'da alarm zillerini son ses çaldıracak anket. 20 şirketin ortalaması alındı

CHP’nin cuma günü Bolu’da başlayan milletvekili kampı dün sona erdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "CHP’nin mevcut oy oranını yüzde 34-35 ölçen de var yüzde 41 ölçen de var. Türkiye’nin açık ara birinci partisi olduğumuz çok açıktır” diye konuştu.

CHP, Bolu Abant’ta düzenlenen “28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı”nda yeni yasama yılına dair yol haritasını belirledi. Cuma günü başlayan ve dün sona eren kampta, partinin oy oranları, yargı süreçleri ve stratejiler ele alındı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 20’den fazla araştırma şirketinin anket ortalamalarına göre CHP’nin oy oranının yüzde 34-41 aralığında olduğunu, partinin açık ara Türkiye’nin birinci partisi konumunda bulunduğunu vurguladı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise cumhurbaşkanlığı anketlerinde rakiplerine fark attığı belirtildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 47 yıllık bir tabuyu yıkarak birinci parti olan CHP, iktidar hedefini güçlendiriyor. Kampta, dış politika, güvenlik, ekonomi ve çözüm komisyonu sunumları yapıldı. CHP’li belediyelere ve siyasetçilere yönelik “yargı kıskacı” mercek altına alındı.

Yaz boyunca 81 ilde saha çalışması yapan milletvekillerinin raporları değerlendirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kampın kapanışında, “Millet yüzünü CHP’ye döndü. Çarşıda, pazarda, tarlada biz varız ve güçleniyoruz” dedi. Parti, demokrasi ve adalet mücadelesinde tüm siyasi partileri bir araya getirme hedefini yineledi.

Günaydın, CHP’nin merkez parti kimliğinin giderek güçlendiğini ifade etti. Kampta, milletvekilleri ve parti yöneticileri, yeni yasama yılında halkın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek için fikir alışverişinde bulundu.

