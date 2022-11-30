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Saray'da asgari ücret ve EYT zirvesi. Erdoğan, Nebati ve Bilgin ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücret ve EYT konularını görüşüyor.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 19:50
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Saray'da asgari ücret ve EYT zirvesi. Erdoğan Bakan Nebati ve Bilgin ile görüşüyor

Saray'da asgari ücret ve EYT zirvesi. Erdoğan, Nebati ve Bilgin ile görüşüyor
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Saray'da milyonlarca çalışan ve EYT'liyi ilgilendiren bir görüşme yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir görüşme gerçekleştiriyor.

Saray'da başlayan olan toplantıda asgari ücret takvimi masaya yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Zam için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmada da sona gelindi. AKP, teklifi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.

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AKM
30.11.2022 20:20
inşallah son defa bir araya gelmiş olursunuz seneye 6 masa düşünsün sizde o arada kaçma planları yaparsınız  
 
Aşigo64
30.11.2022 20:12
Asgari ucret ulke konjokturunde ve vicdanen net 12000 tl olmali hem calisani hem devleti dusunmek lazim bunun icin 12000 tl kotunun iyisi bi rakamdir bunun altindaki rakam kabul edilemez  
 
Serkan
30.11.2022 20:06
Hiç durmadan matbaada Merkez Bankası'nda para basıyorlar yeni banknotlar bu enflasyonu daha da azdıracak ama omurlarında değil Erdoğan'ın tek derdi sarayda biraz daha kalmak.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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