Saray'da asgari ücret ve EYT zirvesi. Erdoğan, Nebati ve Bilgin ile görüşüyor

Saray'da milyonlarca çalışan ve EYT'liyi ilgilendiren bir görüşme yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir görüşme gerçekleştiriyor.

Saray'da başlayan olan toplantıda asgari ücret takvimi masaya yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Zam için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmada da sona gelindi. AKP, teklifi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.