Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı

"Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark 13 puan oldu.

Partilerin oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 30,2

CHP: Yüzde 23,1

İYİ Parti: Yüzde 19,3

MHP: Yüzde 5,5

Gelecek Partisi: Yüzde 2,7

DEVA Partisi: Yüzde 2,6

TDP: Yüzde 2,3

Zafer Partisi: Yüzde 1,8

BBP: Yüzde 1,6

BTP: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 1,9