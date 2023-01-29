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  • Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı

Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı

14 Mayıs'ta yapılması öngörülen seçimlere 105 gün kala siyasi partilerin oy oranları belli oldu. ORC Araştırma, 23 - 26 Ocak tarihleri arasında 45 ilde gerçekleştirilen araştırmada 4 bin 580 kişi ile Yüz Yüze anket yöntemiyle görüşmeler yapıldı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 20:21
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Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi

Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
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"Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark 13 puan oldu.

Partilerin oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 30,2

CHP: Yüzde 23,1

İYİ Parti: Yüzde 19,3

MHP: Yüzde 5,5

Gelecek Partisi: Yüzde 2,7

DEVA Partisi: Yüzde 2,6

TDP: Yüzde 2,3

Zafer Partisi: Yüzde 1,8

BBP: Yüzde 1,6

BTP: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 1,9

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