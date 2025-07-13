Saray'da buzlar eriyor: Londra'da sürpriz görüşme

Prens Harry’nin Britanya Kraliyet Ailesi’yle ilişkileri, Kaliforniya’ya taşınması ve ardından yaptığı açıklamalarla derin bir çatlağa dönüşmüştü. Babası Kral Charles hakkında yaptığı "sağlık durumu belirsiz" çıkışı ise bardağı taşıran son damla olarak yorumlanmıştı. Ancak bu donukluk, sürpriz bir gelişmeyle çözülme sinyali verdi.

LONDRA’DA GİZLİ GÖRÜŞME

İngiltere’nin köklü gazetelerinden Daily Mail'in özel haberine göre, Kral Charles’ın iletişim sekreteri Tobyn Andrea, Sussex çiftinin ABD’deki danışmanı Meredith Maines ve İngiltere’deki PR temsilcileri Liam Maguires, Londra’da gizli bir görüşmede bir araya geldi. Clarence House’a yalnızca birkaç dakikalık mesafedeki mekânda yapılan bu buluşma, taraflar arasında yeniden bir iletişim kurulabileceğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

"İLK KEZ BİR KANAL AÇILDI"

Daily Mail’e konuşan ismi açıklanmayan bir kaynak, görüşme hakkında şu ifadeyi kullandı:

Eski küslükler masaya yatırıldı. Bu, yıllar sonra ilk kez bir iletişim kanalı açıldığı anlamına geliyor. Taraflar arasında hâlâ çözülmesi gereken çok konu var ama bu başlangıç bile büyük bir adım.

Görüşmeye Kral Charles veya Prens Harry şahsen katılmasa da, onların yakın çalışma ekibi arasındaki bu temas, barış sürecine dair umutları artırdı. Aynı kaynak, toplantının resmi bir gündemi olmadığını, yalnızca "karşılıklı düşüncelerin paylaşıldığını" belirtti.

SARAY CEPHESİNDEN SESSİZLİK

Kraliyet ailesinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak İngiliz basınında çıkan bu haber, özellikle Harry'nin babasına dair son dönemdeki açıklamalarıyla birlikte okunduğunda, tarafların yeniden bir araya gelme olasılığını güçlendirmiş görünüyor.