Saray’da elden ele gezen İmamoğlu anketi! Vatandaşı ikna edemediler

MetroPOLL Araştırma, 8-12 Nisan tarihleri arasında 28 ilde, bin 202 kişiyle Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Şirketin yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara “Sizce Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasaydı tutuklanır mıydı?” sorusunun yöneltildiğini belirtti.

VATANDAŞ İKNA OLMADI

Anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 56,8’i “hayır” yanıtını verirken, yüzde 30,7’si “evet” yanıtını verdi. Fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 12,5 oldu.

DİKKAT ÇEKEN MHP AYRINTISI

AKP’li seçmenler ağırlıklı olarak İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasa da tutuklanacağını düşünürken, MHP’li seçmenler arasında farklı bir tablo ortaya çıktı. MHP’li seçmenlerin yüzde 44,1’i İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasa da tutuklanacağını belirtirken, yüzde 39,2’si “hayır, tutuklanmazdı” yanıtını verdi.