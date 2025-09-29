Saray’da Erdoğan’ın önüne giden soruşturma! 8 saat geçmeden AKP’li başkan tutuklanıyor…

Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP’li Yahşihan Belediyesi’ne yapılan operasyondan önce soruşturmanın Saray’a gittiğini öne sürerken, “Kırıkkale emniyet ve yargısı ‘ne yapacağız’ diye Ankara’ya soruyor. Dosya, AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı’na geliyor. Başkan Mustafa Demir dosyayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a götürüyor. O görüşmenin ardından 8 saat geçmeden başkan tutuklanıyor” dedi.

BABACAN YAZDI

CHP’li belediyelere yapılan operasyonların ardı arkası kesilmiyorken, geçtiğimiz günlerde AKP’li Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un tutuklanmasının ardından kulislerde çarpıcı iddialar atılmaya başlandı. Nefes yazarı Nuray Babacan ise bu iddiaları bugünkü köşe yazısında kaleme aldı.

Yahşihan Belediyesi Ahmet Sungur

"TAYYİP ERDOĞAN’A GÖTÜRÜYOR"

İddiaya göre; Kırıkkale emniyet ve yargısı ‘ne yapacağız’ diye Saray’a soruyor. Babacan, “Dosya, AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı’na geliyor. Başkan Mustafa Demir dosyayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a götürüyor. O görüşmenin ardından 8 saat geçmeden başkan tutuklanıyor” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ SİYASİLERDE DAHİL OLMUŞ İDDİASI

Babacan’ın iddiasına göre; olayın patlamasına, kent rantı, özel hayat sorunları, pervasız hareketlerin ayyukaya çıkması olduğu belirtiliyor. Ankaralı müteahhitler, bürokratlar ve AKP’li siyasilerin operasyona dahil olduğu da öne sürülüyor.