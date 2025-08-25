Saray'da fırtınalar koparacak anket. 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını bilmişlerdi. Bu kadarını Erdoğan bile beklemiyordu

Türkiye’nin siyasi nabzını tutan anketler, Ağustos ayında çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri’nin ikinci turunda en isabetli tahminleriyle dikkat çeken Piar Araştırma, BETİMAR ve HBS Araştırma’nın Ağustos ayı genel seçim anket ortalamaları açıklandı.

Sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 32,1 oy oranıyla liderliğini korurken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yüzde 30,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 8,2 oy oranıyla üçüncü parti olurken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) de aynı oranla MHP’yi takip etti. İYİ Parti yüzde 5,8, Zafer Partisi yüzde 4,5 ve Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 3,6 oy aldı. Diğer partiler ve bağımsız adaylar ise toplamda yüzde 6,7’lik bir destek gördü.

Anketler, ekonomik sorunlar ve siyasi gelişmelerin seçmen tercihlerini etkilediğini gösteriyor. CHP’nin yükselişi, muhalefetin güç kazandığı yorumlarına yol açarken, AKP’nin oy kaybı iktidar cephesinde tartışma yarattı. Uzmanlar, bu sonuçların erken seçim tartışmalarını alevlendirebileceğine işaret ediyor. Özellikle genç seçmenlerin ve kararsızların eğilimlerinin, önümüzdeki dönemde siyasi partilerin stratejilerini şekillendireceği öngörülüyor.

Siyasi analistler, CHP’nin ekonomik vaatleri ve muhalefetin birleşik söyleminin bu sonuçlarda etkili olduğunu vurguluyor. AKP ise geleneksel seçmen tabanını korumaya çalışırken, MHP ve DEM’in dengeli oy oranları koalisyon senaryolarını gündeme getirdi.

İşte 3 firmanın Ağustos ayı anket ortalaması: