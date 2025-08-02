Saray’da herkes bunun konuşuyor! 1 ay önce AKP’nin üst düzey ismiydi… “Sen çık” denilerek toplantıdan kovuldu!

1 ay önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevinden alınan Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) başkanlığına getirilmişti. Altun’un görevden alınmasına ilişkin kulisler gelmeye devam ediyor. Nefes’te yer alan iddiaya göre; resmi toplantılarda alınacağı belirlendiği aktarıldı. Bazı resmi toplantılarda Altun’un sözleri kesilerek, “Yine mi aynı konu Fahrettin?”, “Buna gerek gerek yok Fahrettin” gibi tepkiler verilmiş. Hatta bu tepkiler, “Sen çık Fahrettin”e kadar yükselerek Fahrettin Altun’un resmi toplantılara girişi bile engellendiği öne sürüldü.

ALTUN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirilmişti. İletişim Başkanlığı'ndan alınan Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) başkanlığı görevine atanmıştı.

KOMPLO İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Ankara'da AKP kulislerinden sızan bilgiyi paylaşan Fatih Altaylı, “Fahrettin Altun güç sarhoşluğu sonucu boyundan büyük işlere kalkıştığı ve AKP'nin önemli bir ismine karşı bir komplo girişiminin parçası olduğu ortaya çıkınca görevden alınmış” iddiasında bulunmuştu.

“SEN ÇIK FAHRETTİN” DİYEREK TOPLANTILARA ALMAMIŞLAR”

Altun’un İletişim Başkanlığından alınmasıyla başkentte dedikodular ortaya çıktı. Nefes’te ‘Duvarların Dili Olsa’ adlı köşe yazısında güvenli kaynağın aktardığı bilgiye göre;

“Fahrettin Altun’un görevden alınmasına giden süreçte perşembenin gelişi çarşambadan belliymiş. Bazı resmi toplantılarda Altun’un sözleri kesilerek, “Yine mi aynı konu Fahrettin?”, “Buna gerek gerek yok Fahrettin” gibi tepkiler verilmiş. Hatta bu tepkiler, “Sen çık Fahrettin”e kadar yükselerek Fahrettin Altun’un resmi toplantılara girişi bile engellenmiş. Şimdilik konuyu burada bırakalım. Kısmetse devamını yazacağız”