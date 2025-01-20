Saray'da herkesin başına öne eğdiren anket. Cumhur İttifakına büyük şok

Bupar, geniş bir kitleyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anket, ekonomiden dış politikaya, laiklikten güven meselelerine kadar birçok önemli konuda halkın nabzını ölçtü.

BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Anket, 12 bölge ve 26 alt bölgede 2 bin 420 kişiyle yüz yüze gerçekleştirildi. Katılımcıların görüşleri, Türkiye’nin mevcut durumu ve geleceğine dair önemli ipuçları veriyor.

İşte anketten çıkan başlıca sonuçlar:

LAİKLİK VE DEMOKRASİ

Anketin en dikkat çeken sonuçlarından biri, laikliğin ülke için gerekli olup olmadığına dair halkın büyük çoğunluğunun görüşüydü. Katılımcıların yüzde 75,5’i laikliği gerekli bulurken, sadece yüzde 17,2’si karşı çıktı. Benzer şekilde, demokrasinin gerekliliği konusunda da güçlü bir görüş birliği ortaya çıktı; halkın yüzde 87,4’ü demokrasiyi ülke için gerekli bulurken, yalnızca yüzde 7,8’i demokrasiye karşıydı.

PAHALILIK VE YOKSULLUK

Anketin sonuçlarına göre, Türkiye’nin en önemli sorunları ekonomik zorluklar olarak öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 85’i pahalılığı ve yoksulluğu en büyük sorun olarak işaret ederken, yüzde 45’i faturaların yüksekliğinden şikayetçi. Konut ve kira fiyatlarının da büyük bir problem olduğuna dikkat çekenler oranı ise yüzde 44.

SURİYELİ SIĞINMACILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İsteyen Suriyeli kardeşlerimiz kalabilir, başımızın üstünde yerleri var” açıklamasına halkın büyük kısmı olumsuz yaklaşıyor. Katılımcıların yüzde 68,2’si bu açıklamayı doğru bulmadığını belirtirken, sadece yüzde 27,3’ü bu durumu destekliyor. Ayrıca, AKP’nin Suriye politikasına ilişkin olarak da halkın yüzde 55,3’ü politikayı olumsuz değerlendiriyor.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’la ilgili yaptığı açıklama da anketin önemli bir başlığıydı. Bahçeli, terörün son bulması için Öcalan’ın TBMM’ye gelmesini önerdi. Bu açıklama, halk arasında büyük bir tartışma yarattı. Katılımcıların yüzde 67,6’sı bu öneriyi doğru bulmadıklarını ifade etti. Yüzde 20,3’lük bir kesim ise bu öneriyi destekledi.

İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLER

Teğmenlerin ordudan ihraç edilmesi talebine ilişkin de görüşler birbirinden farklıydı. Katılımcıların yüzde 49,4’ü bu talebi doğru bulmazken, yüzde 12,8’i ihraç edilmemeleri gerektiğini belirtti. Yüzde 9,2’lik bir kesim ise ihraç edilmesinin doğru olacağını düşündü.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için anayasal değişiklik yapılması önerisi de halk arasında tartışma konusu oldu. Katılımcıların büyük bir kısmı, bu değişikliği onaylamadığını ifade etti. Yüzde 65,7’lik bir kesim, anayasanın değiştirilmesine karşı olduğunu belirtti, sadece yüzde 24,5’lik bir kesim bu değişikliği destekledi.

DİYANET'E GÜVEN

Anketin bir diğer dikkat çekici sonucu ise Diyanet İşleri Başkanlığı’na duyulan güvendi. Katılımcıların yüzde 83,3’ü Diyanet’e güvenmediğini belirtirken, yalnızca yüzde 11,1’lik bir kesim Diyanet’e güven duyduğunu ifade etti.

Bu anket sonuçları, Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve toplumsal gündemiyle ilgili önemli veriler sunuyor.