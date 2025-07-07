Saray'da ikinci açılım buluşması! Kritik görüşme başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan'ı Meclis'e davet edip, 'örgütü fesih ettiğini açıklasın' çıkışıyla başlayan açılım sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih açıklaması ile devam ediyor. Süreçte örgütün silahları bırakması bekleniyor. Son olarak DEM heyeti teröristbaşı ile görüşmüştü.

DEM Parti heyeti yaklaşık 3 ay önce 10 Nisan 2025'te AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. DEM Parti heyetinde Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder görüşmede yer almıştı.

Bu sefer ise Saray’da ikinci açılım buluşması gerçekleşiyor. 'Silah bırakma' ana gündemi ile görüşme yapılıyor.

Saat 15:00'te başlayan görüşme basına kapalı şekilde gerçekleşiyor.

İmralı heyetinde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.

Heyet, Erdoğan ile görüşme öncesinde basın açıklamalarda bulundu. İlk sözü alan Pervin Buldan, görüşmeye çok anlam biçtiklerinin altını çizerken, Mithat Sancar da yeni aşamanın gerekliliklerini istişare edeceklerini söylemişti.