Saray'da kimsenin bahsedemediği anketi Özgür Özel açıkladı! Sonuçları gören karalar bağlayacak... "Aman reis duymasın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, son yapılan anketler masaya getirildi. Kurmayların aktardığına göre, AK Parti'nin anketlerde düzenli olarak ikinci parti çıktığı belirtildi.

ÖZEL’İN MASASINA GELEN ANKETLER

Geçtiğimiz yerel seçimde 22 yıllık iktidarlığını kaybeden AKP, CHP’nin ardından ikinci parti konumunda olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında son yapılan anketlerde konuşuldu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ve 23 Mart’ta düzenlenecek tek adaylı ön seçime ilişkin değerlendirmelerini ileten kurmaylar, AK Parti'nin anketlerde düzenli olarak ikinci parti çıktığını, CHP'nin iktidara yürüyüşünü durdurmaya çalıştığını belirtti. Kurmaylar, “"Üç stratejisi var: CHP’yi itibarsızlaştırmak, toplumu sindirmek ve rakibini ortadan kaldırmak. Birincisi için kayyumlar atıyor, davalar açıyor, belediye başkanlarına operasyonlar düzenliyor. İkinicisi için TÜSİAD Başkanını, Ayşe Barım’ı, gazetecileri, yazarları içeri alıyor. Topluma diyor ki ‘Benim aleyhimde konuşamazsın. Ben, seni konuşturmam.’ Üçüncüsü için ‘Ben İmamoğlu ile yarışamam, ondan kurtulacağım’ diyor. Yıldırmaya çalışıyor, dosyalarla ayarını bozmaya çalışıyor. Son koz olarak da siyasi yasakla tablonun dışına çıkarmayı planlıyor" ifadesini kullandı.

“ÖNCE CUMHUR İTTİFAKI NE YAPACAĞINA KARAR VERSİN”

Teröristbaşı Öcalan'ın yaptığı çağrının ardından yaşanan gelişmeler ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ın CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarette konu edindi. Süreci yakından takip ettiklerini, çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini vurgulayan CHP kurmayları, Kürt sorununun çözümünün Türkiye'nin demokratikleşmesi bağlamında ele alınması gerektiğine işaret etti. Kurmayları, sürecin iç politikaya tahvil edilmeden ve kişisel çıkar devşirilmeden götürülmesi gerektiğini, Cumhur İttifakı'na üye partilerin ise süreci kendi aralarında konuşması gerektiğini belirterek, "Önce Cumhur İttifakı ne yapacağına karar versin" ifadesini kullandı.

“ÖYLE UYGUN GÖRMÜŞSE CANI SAĞ OLSUN”

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’in parti kuracağına ilişkin değerlendirmeleri sorulan parti kurmayları, "Öyle uygun görmüşse canı sağ olsun” dedi. Kurmaylar, "Hiçbir muhalefet partisine muhalefet etmeyeceğiz. Çünkü Türkiye’nin muhalefet problemi yok. Türkiye’nin bir iktidar problemi var. AKP’nin sorun çözme potansiyeli bitmiş durumda. Sorunun kendisi AKP" dedi.