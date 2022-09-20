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Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, son araştırma sonuçları TELE1’de açıkladı. CHP ve AKP'nin başa baş giderken anket sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

Galeri Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 09:24
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Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını TELE1’de yayınlanan Enver Aysever ile Gündeme Not programında açıkladı. 

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Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın anketinde katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” sorusu yöneltildi. 

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Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Araştırma, 12 ilde, 1067 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.Sonuçlar şöyle

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Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

AKP 29.7CHP 29.1İYİ PARTİ 14.1

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Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

HDP 10.1MHP 7.6DİĞER PARTİLER 5.1

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Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

DEVA PARTİSİ 2.1SAADET PARTİSİ 1.1GELECEK PARTİSİ 1.0

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Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

“CHP İLE AKP BAŞA BAŞ GİDİYOR”Sonuçları değerlendiren Ertan Aksoy, iktidar partisi AKP ve ana muhalefet partisi CHP’nin oy oranlarında rekabet olduğuna ve oranların başa baş ilerlediğine dikkat çekti. 

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Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy, “Birkaç aydır AKP yüzde 30 psikolojik sınırın altında ama bu uzaklaşma anlamına gelmiyor. Yüzde 29’un küsuratlarını elde ediyoruz. CHP de tüm ölçümlerde 29’un üzerine geliyor. 

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Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Orada da küsuratlar söz konusu. Ama her defasında istisnasız AKP’yi az farkla CHP’nin önünde buluyoruz. Bu önünde olma hali, rakamlar yer değiştirse bile CHP için aynı şeyi söylemek zorundayız. Başa baş noktasında olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

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Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

“İYİ PARTİ YÜKSELDİ”Millet İttifakı’nın bir diğer ortağı İYİ Parti hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aksoy, “İYİ Parti sıklıkla 13 küsurlarda buluyoruz. Bu hafta itibarıyla 14.1 geldi.

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Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Bugüne kadar İYİ Parti için bulduğumuz en yüksek oy oranı diyebilirim. Bugüne kadar 14’ü görmüştük ama 14.1’i ilk kez gördük. Dolayısıyla İYİ Parti 12.5 ila 14 arasındaki seyrini koruyor.” diye konuştu.

12/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

“KIŞIN AKP VE MHP’NİN OYLARI DÜŞEBİLİR”Aksoy, kış aylarında iktidar partisi AKP ve iktidar ortağı MHP’nin oylarında düşüş yaşabilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi

13/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

“HDP genelde 9 ila 10-10.5 arasında bulduğumuz bir parti. Bu ölçümde 10.1 olarak karşımıza çıktı. MHP 7.6, muhtemeldir ki kış ayında hem MHP’de hem de AKP’de gerileme olma olasılığı yüksek. Çünkü şu an ülkenin en önemli sorunu yoksullaşma.”

14/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

“PARTİ ARASI GEÇİŞLER DURDU”

15/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Sözlerini sürdüren Aksoy, “Saadet Partisi 0.8’in altına gelmiyor bizim ölçümlerde. Gelecek Partisi de 0.8 ila 1.2 o aralıkta geziyor. DEVA Partisi’ni de genelde 2.5 düzeyinde bulurduk, bu hafta itibarıyla 2.1 gelmiş durumda. 

16/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Bunlar çok küçük oy oranları, değişim olması kendi içinde çok anlaşılabilir. Çok büyük bir radikal değişim de olmuyor. Geçişler aslında uzun süredir durmuş durumda. 

17/39

Geçen yıl ve ondan önceki sürelere göre daha büyük makas giderek daralmış ve o seyir devam ediyor. Bir radikal değişiklik elde etmiyoruz.” şeklinde konuştu.

18/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

19/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

20/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

21/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

22/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

23/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

24/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

25/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

26/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

27/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

28/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

29/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

30/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

31/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

32/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

33/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

34/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

35/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

36/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

37/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

38/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

39/39
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

Aksoy Araştırma’nın başkanı Ertan Aksoy son anket sonuçlarını açıkladı. Aksoy, “Cumhur’un oyu kışın daha da düşecek” dedi.

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