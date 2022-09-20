Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi

“HDP genelde 9 ila 10-10.5 arasında bulduğumuz bir parti. Bu ölçümde 10.1 olarak karşımıza çıktı. MHP 7.6, muhtemeldir ki kış ayında hem MHP’de hem de AKP’de gerileme olma olasılığı yüksek. Çünkü şu an ülkenin en önemli sorunu yoksullaşma.”