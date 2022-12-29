Saray’da özel buluşma. Erdoğan'dan pasta Bahçeli'den gül

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bugün Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.
2/7
Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin fotoğrafları, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti" açıklamasıyla sosyal medya hesabında yayınladı.
3/7
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen 1 adet kırmızı ve 99 adet beyaz gül takdim etti.
4/7
Erdoğan ise Bahçeli'nin 1 Ocak’taki doğum gününü, üzerinde üç hilal bulunan bir pastayla kutladı.
5/7
Erdoğan ve Bahçeli, en son 13 Aralık'ta Bahçeli'nin Ankara'daki evinde bir araya gelmişti.