Saray'da Ramazan Bayramı'nı mateme çevirecek anket. Sonuçlar Erdoğan'ı kara kara düşündürecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saray'da Ramazan Bayramı'nı mateme çevirecek anket. Sonuçlar Erdoğan'ı kara kara düşündürecek

İktidara yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma 2 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını az önce açıkladı. 26 ilde 15-22 Şubat tarihleri arasında yapılan ankete katılanların verdiği yanıtlar Ramazan Bayramı'na 23 gün kala Saray'da matem havası yaratacak. Erdoğan yine geride kaldı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a af tartışmalarının gündemde olduğu bir zaman diliminde AKP'ye yakınlığıyla bilinen Asal Araştırma son yaptığı anketin sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı antene katılanlara “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

ddd.jpg

Katılımcılar yüzde 24.2 oy verdiği Mansur Yavaş'ı birinci olarak seçti. Yavaş'a yine geçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 22'de kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun oyu ise yüzde 18.6 olarak açıklandı.

ASAL Araştırma bir önceki anketinde Erdoğan ve Yavaş'ı karşılaştırarak "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz ?" diye sormuş ve Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40.1, Mansur Yavaş ise 44.4 oranında oy almıştı.

anket2-oneu-cover.webp

Anketteki diğer isimler ise şöyle oldu:

Hakan Fidan: Yüzde 7.8

Özgür Özel: Yüzde 3.4

Selçuk Bayraktar: Yüzde 3.0

Fatih Erbakan: Yüzde 2.3

Ümit Özdağ: Yüzde 1.5

Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1.0

Diğer: Yüzde 3.9

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 12.3

asal1.jpg

asal2.jpg

Son Haberler
Cenk Tosun’a sürpriz talip çıktı! Kimsenin tahmin edemeyeceği ülkeye gidecek
Cenk Tosun’a sürpriz talip çıktı! Kimsenin tahmin edemeyeceği ülkeye gidecek
Yunanistan'a kaçıyordu! PKK şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçıyordu! PKK şüphelisi yakalandı
Göztepe’de Djalma şoku! Resmi açıklama geldi
Göztepe’de Djalma şoku! Resmi açıklama geldi
Thomas Reis "Kimse Beşiktaş ile üçüncülük savaşı vereceğimizi beklemezdi"
Thomas Reis "Kimse Beşiktaş ile üçüncülük savaşı vereceğimizi beklemezdi"
Ahmet Özer iddianamesi kabul edildi
Ahmet Özer iddianamesi kabul edildi