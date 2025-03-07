Saray'da Ramazan Bayramı'nı mateme çevirecek anket. Sonuçlar Erdoğan'ı kara kara düşündürecek

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a af tartışmalarının gündemde olduğu bir zaman diliminde AKP'ye yakınlığıyla bilinen Asal Araştırma son yaptığı anketin sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı antene katılanlara “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Katılımcılar yüzde 24.2 oy verdiği Mansur Yavaş'ı birinci olarak seçti. Yavaş'a yine geçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 22'de kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun oyu ise yüzde 18.6 olarak açıklandı.

ASAL Araştırma bir önceki anketinde Erdoğan ve Yavaş'ı karşılaştırarak "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz ?" diye sormuş ve Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40.1, Mansur Yavaş ise 44.4 oranında oy almıştı.

Anketteki diğer isimler ise şöyle oldu:

Hakan Fidan: Yüzde 7.8

Özgür Özel: Yüzde 3.4

Selçuk Bayraktar: Yüzde 3.0

Fatih Erbakan: Yüzde 2.3

Ümit Özdağ: Yüzde 1.5

Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1.0

Diğer: Yüzde 3.9

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 12.3