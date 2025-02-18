Saray'da sirenleri son ses çaldıracak anket! Sonuçları duyan karalar bağlıyor...

Siyasette her yeni gelişmenin ardından, anketlerde dengeler değişmeye devam ediyor. Yazar Aytunç Erkin, Birincisi Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin (TEAM)’in Türkiye genelinde 6 bin denek üzerinde yaptığı çalışmanın Özgür Özel’in masasında durduğunu belirtirken, “ön seçim” tartışmasından hemen önce yapıldığını söyledi. 250 bin denek üzerinden yapılan çalışmada ise cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme eğilimi, CHP’nin adayı yüzde 56.8, Cumhur İttifakı’nın adayı yüzde 43.2 olarak çıktı.

ÖZEL’İN MASASINDAKİ ANKETTE: İMAMOĞLU ÖNDE

Nefes yazarı Aytunç Erkin, bugünkü ‘İmamoğlu: Yüzde 57.2 Erdoğan: Yüzde 42.8’ başlıklı köşe yazısında Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin (TEAM)’in anketini paylaştı. Erkin, yapılan çalışmaya ilişkin köşesinde şunları yazdı:

“Bu çalışma CHP lideri Özgür Özel’in masasında duruyor ve “ön seçim” tartışmasından hemen önce yapıldı. TEAM’in “cumhurbaşkanlığı” anketinde ilk çalışma üçlü yarışa göre yapılmış. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan yüzde 37, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 35.9, Bağımsız aday Mansur Yavaş yüzde 19.7, diğer yüzde 7.4 çıkıyor.

Peki ikili yarışta sonuç ne oluyor? Erdoğan ve İmamoğlu’nun en yüksek iki oyu aldığı birinci tur sonucunda seçim ikinci tura kalıyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Ekrem İmamoğlu yüzde 57.2, Tayyip Erdoğan yüzde 42.8 oy alıyor.

VATANDAŞ CHP’NİN ADAYINI SEÇİYOR

CHP yönetiminin “Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmalı” tezini güçlendiren anket TEAM’in yaptığı anket. Ancak Mansur Yavaş kanadındaysa farklı farklı anketlerde Yavaş önde çıkıyor. CHP yönetiminin “Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmalı” tezini güçlendiren anket TEAM’in yaptığı anket. Ancak Mansur Yavaş kanadındaysa farklı farklı anketlerde Yavaş önde çıkıyor. 250 bin denek üzerinden yapılan çalışmada cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme eğilimi de sorulmuş. Sonuca göre; CHP’nin adayı yüzde 56.8, Cumhur İttifakı’nın adayı 43.2 çıkmış.