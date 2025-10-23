Son dönemde iktidara yakınlığı ile bilinen şirketlere yapılan operasyonlar gündeme damga vurmuştu. Bu noktada Nefes yazarı Deniz Zeyrek, AKP içindeki “gelecek” tartışmalarının da bir sonucu olarak Hakan Fidan’cı şirketlerin dışlandığını yazmıştı. Zeyrek yeni yazısında AKP’de yer alan bir kanat, Beştepe’de oluşan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gücünü kullanan, Cumhurbaşkanı’na erişimi engelleyen bir “elitler” grubu olduğunu belirtiyor. Bu grubun bazı temsilcilerinin kendilerini “reformcular” olarak isimlendirdiği öne sürülüyor.

Can Holding ve Ciner Holding’e geçtiğimiz günlerde kara para operasyonu yapılmıştı. Şirketin sahipleri gözaltına alınmıştı. Can Holding sahibi Kemal Can ise savcılıktaki ifadesinde “Her şeyi devlet büyüklerinin yönlendirmesiyle yaptım” itirafında bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde adı ‘Erdoğan sonrası dönem’ için geçen Hakan Fidan, “KAAN” uçaklarının ABD’deki motor alımlarının durduğunu açıklamış bu söylemlere parti içinden tepkiler gelmişti. Erdoğan sonrası adı geçen diğer isimler ise Bilal Erdoğan, Berat Albayrak ve Selçuk Bayraktar oldu.

FİDAN’CI ŞİRKETLER DIŞLANDI

Parti içinde Erdoğan sonrası tartışmalar devam ederken, gazeteci Deniz Zeyrek, AKP içindeki “gelecek” tartışmalarının da bir sonucu olduğu yorumunun yapıldığını aktarmıştı. Zeyrek, hatta dışlananlar arasında Hakan Fidan’ı destekleyebileceği konuşulan AKP’li ünlü siyasetçiler ve şirketler olduğunu da söylemişti.

OPERASYONLARA TEPKİLER

Nefes yazarı Nuray Babacan ise dünkü yazısında son yaşanan operasyonların ardından AKP sermayesi olarak adlandırılan şirketlere yönelik operasyonlar nedeniyle parti yönetimine ve kabine üyelerine gelen şikayetlerin sayısının arttığını iddia etti.

ZEYREK: SARAY’DA OLUŞAN ‘REFORMCULAR’

Deniz Zeyrek bugün yeni aldığı yazı kaleminde Saray içerisinde “reformcular” olarak adlandırılan bir grup olduğunu yazdı. Zeyrek şunları dile getirdi:

“AK Parti içinde bir kanat, artık Beştepe’de oluşan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gücünü kullanan, Cumhurbaşkanı’na erişimi engelleyen bir “elitler” grubu olduğunu savunuyor ve partinin bu gruba karşı yeniden güç kazanması ve kontrolü ele geçirmesi gerektiğini savunuyor. Bu grubun bazı temsilcilerinin kendilerini “reformcular” olarak adlandırdığı da gözlerden kaçmıyor.”