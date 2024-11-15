Saray'daki 'Bahçeli Erdoğan' görüşmesi sonrası geldi! MHP’den ’Vakit tamam’ paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasının ardından, Abdullah Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çağrılmasıyla başlayan sürece ilişkin tartışmalar devam ediyor.

MHP’nin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili dördüncü kez bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda, “Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır” ifadeleri yer aldı.

MHP, ilk paylaşımını 12 Kasım Salı günü yapmıştı. Bu videoda, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin “Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi” mesajı dikkat çekmişti.

Bin yıllık kardeşlikten yanaysan;



VAKİT TAMAMDIR

SÖZ KONUSU VATANDIR pic.twitter.com/RQsnBAF6SM — MHP (@MHP_Bilgi) November 15, 2024

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ BİR ARAYA GELMİŞTİ

Dün, Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öncesinde de bir paylaşım daha yapılmıştı. Erdoğan ve Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya gelmiş, bu görüşme, Bahçeli’nin Terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısının ardından gerçekleşen ilk buluşma olmuştu.

Bu süreçte, kulislerde Erdoğan ile Bahçeli arasında görüş ayrılığı olduğu yönünde iddialar dile getiriliyordu. Bahçeli ise bu iddiaları gündeme getiren gazeteci Hilal Köylü'ye sert bir yanıt vermişti.