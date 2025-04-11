Saray'dan Hafize Gaye Erkan'a veto! Yerine prens atandı...

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan 183 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Dijital Dönüşüm Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi kapatılmıştı. Finans Ofisi ve Yatırım Ofisi ise "Yatırım ve Finans Ofisi" adı altında birleştirilmişti. Pek çok kulis yazarı ise Erdoğan’ın Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı’na eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın atanmasının beklendiğini yazmıştı. Ancak Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı’na yeni prens olarak adlandırılan Kartal İmam Hatip Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi diplomalarını taşıyan Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

8 AY SONRA İSTİFA ETMİŞTİ

Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Erdoğan'ın atadığı ilk kadın Merkez Bankası başkanıydı. Görevine başladıktan 8 ay sonra görevinden istifa etmişti. Ahmet Hakan'a verdiği röportajda "İstanbul, Mashattan'dan pahalı" diyerek tepki çeken Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir” sözleriyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

HAFİZE GAYE ERKAN İSTEDİ, PRENS OTURDU

Ankara’nın kulis yazarı Nuray Babacan, Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın “Yatırım ve Finans Ofisi”nin başına getirileceği kulisini köşesinde paylaşmıştı. Sözcü’de yer alan habere göre, Erkan’ın bu göreve gelebilmek için sarayın tepe bürokrasisinde bir dizi görüşme yaptığı, ancak Erkan’a onay çıkmadığı iddia edildi. Yatırım ve Finans Ofisi”nin başına prens olarak gösterilen Kartal İmam Hatip Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi diplomalarını taşıyan Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

BİLAL ERDOĞAN İLE AYNI İMAM HATİP’TEN MEZUN

Hafize Gaye Erkan’ın istediği koltuğa oturan 1985 doğumlu Dağlıoğlu, son dönemde bürokrasideki bir çok atamada ismi duyulan Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olmasıyla dikkat çekti. Yeni atanan genç isim, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la aynı imam hatip lisesinden mezun olması gözlerden kaçmadı. Dağlıoğlu, 2020 yılından bu yana Yatırım Ofisi’nde Başkan, Türkiye Varlık Fonu’nda da yönetim kurulu üyesi olarak görevde bulundu.