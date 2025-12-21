Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum…

Her pazar, sosyal medya hesabından uzun açıklamalar paylaşır, malum sürece ayar çeker…

Meclis İmralı komisyonunda temsil edilen partilerin rapor verme süreci tamamlanınca demek ki; yeniden ihtiyaç hasıl oldu!..

Mehmet Uçum’un bugünkü açıklamasının tamamını okudum. SICAK ANALİZ’in flaşını şöyle atabilirim;

Saray’dan çok net uyarı geldi… Abdullah Öcalan’a af diye dayatmayın. Sabırlı olun. Onun da sırası gelecek ama şimdi değil…

Bunu nereden mi çıkardım?

Dikkatle bakın o zaman;

Başdanışman Mehmet Uçum, "geçiş süreci hukukunun" kapsamının dar tutulması gerektiğini belirterek, sürecin yalnızca terör örgütünün aktif unsurlarına yönelik düzenlemeler ve toplumsal bütünleşme başlıklarıyla sınırlı olması gerektiğini vurguluyor. Uçum, toplumsal rızaya zarar verecek imkânsız ya da erken taleplerin süreci sabote edeceğini belirterek, geçiş sürecinin sınırları dışına çıkılmaması çağrısında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, geçiş süreci hukukuna ilişkin değerlendirmelerinde, bu dönemin kapsamının sınırlı tutulması gerektiği görüşünün altını ısrarla çiziyor.

Uçum’a göre geçiş süreci hukuku; münfesih terör örgütünün aktif unsurları ve destekçilerine yönelik soruşturma, kovuşturma ve infaz düzenlemeleri ile toplumla bütünleşme başlıklarıyla sınırlı olmalı.

Toplumsal rıza zeminini tahrip edecek önerilerden kaçınılması mesajını veren Uçum, "Geçiş sürecini sorunsuz tamamlamanın temel şartı; geçiş süreci sınırları dışına çıkmamak ve toplumsal rızaya zarar vermemektir" diyor.

Kapsamlı bir demokrasi ve hukuk reformunun şartlarının ancak geçiş sürecinin tamamlanmasıyla oluşabileceğine dikkat çeken Uçum, bu nedenle bugünden ileri aşamalara ilişkin taleplerin gündeme getirilmesinin sürece zarar vereceğini söylüyor.

Uçum, "Bırakın imkânsız talepleri, ilerleyen zamanlarda gündeme gelebilecek olabilir konuları bile bugün şart koşmak süreci sabote etmek anlamı taşır" diyor.

Herkesi "makul ve gerçekçi" olmaya çağıran Mehmet Uçum, geçiş sürecine ilişkin yapılacak yasal düzenlemelerin Anayasa’ya aykırılık iddiası doğurabilecek herhangi bir hüküm içermemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Bu riski barındıran önerilerden özellikle kaçınılması gerektiğini belirten Uçum, sürecin hukuki meşruiyetinin korunmasının temel öncelik olduğunu ifade ediyor.

*

Şimdi, Mehmet Uçum’un Pazar vaazında anlattıklarını bir daha alt alta koyalım;

- Kapsamı dar tutun…

- Toplumsal rıza… Toplumsal rızaya zarar vermemek…

- Erken talepler süreci sabote eder…

- Geçiş süreç, sınırlarına dikkat edin… (Demek ki; bugün yaşadıklarımız daha bir şey değil. Alıştıra alıştıra gidiyorlar. Daha esaslı bir kasırga arkadan gelecek. -AHT-)

- Bırakın imkânsız talepleri, ilerleyen zamanlarda gündeme gelebilecek olabilir konuları bile bugün şart koşmak süreci sabote etmek anlamı taşır…

- Makul ve gerçekçi olun…

Daha ne desin adam!... Dilinin döndüğünce her şeyi anlatmaya çalışmış. "Hoplayıp zıplamayın… Hele bir sabırlı olun. Abdullah Öcalan’ın da sırası gelecek. Önce bir diğerlerini affedelim bakalım. Görmüyor musunuz milleti?.. 'Öcalan'a af' denilince ortalık ayağa kalkıyor. 'Öcalan'a af' diye direttiğinizde süreç bombalanıyor. Hele şu günleri bir atlatalım. Sonrası katmerli gelecek" dememiş mi?..

Mehmet Uçum, o bahsettiği bugün gerçekleşmesi zor "imkansız talepler" de bebek katili Abdullah Öcalan’a da af geleceğini çok güzel tarif etmiş de… Diğerlerinin ne olduğuna, nasıl olacağına pek açıklık getirmemiş. Yoksa, acaba ben mi anlayamadım?... Örneğin, resmi dil, üniter devlet, özerk yönetimler falan filan gibi…

Neyse… Önümüzdeki Pazar’a kadar sabredelim!..