Saray'dan sızan son bilgi kulisleri karıştırdı! Danışmanlar ile AKP'li vekillerin güç savaşı...

AKP’deki ‘üçlü yapı’ tartışmalarını gündeme taşıyan Nefes yazarı Nuray Babacan, Saray, genel merkez ve parti grubu arasındaki karar vericinin kim olduğuna dair kulislerden aldığı bilgiyi köşe yazısında paylaştı.

Nefes yazarı ve Ankara’nın fısıltı gazetecisi olarak bilinen Nuray Babacan, ‘Saray’da neler oluyor?’ başlıklı köşe yazısında AKP’deki ‘üçlü yapı’ tartışmalarına değindi. Saray, genel merkez ve parti grubu arasındaki karar verici tartışmalarına ilişkin, Babacan, bomba kulis bilgilerini açıkladı.

SARAY’DA BÜYÜK ÇATLAK

Üçlü yapıda milletvekili ekibi, Saray ekibinin müdahale ettiği metni değiştirebildiğini belirtirken, Cumhurbaşkanlığı kurul üyelerinin, ‘Bizim hazırladığımız metinleri değiştiriyorlar, bu doğru değil” diye itiraz ettiklerini Babacan, aktardı. Babacan, aylarca devam eden bu durumun ilk çatlak olduğunu belirtti. Babacan, ayrıca bir diğer çatlağın ise Saray’da 40 başdanışman, bir o kadar danışman ve 9 kurulla oluşturulan bu ‘bürokratik yapı’ yeni bir güç merkezi haline gelmesi olduğunu öne sürdü.

“Kendilerini, atanan bürokratlardan daha güçsüz hisseden milletvekillerinin şikâyetleri giderek arttığının” altını çizen, Babacan, Resmi Gazete’de yayınlanan ve yeniden genel sekreter yapılanmasına dönülme kararının, kimi partililer tarafından “değişimin başlangıcı” olarak yorumlandığını belirtti.

“GÜÇ SAVAŞININ İLK RAUNDUNU AKP YÖNETİMİ KAZANMIŞ”

Babacan, karar verici olarak kazananın kim olduğu şu sözlerle aktardı;

Kararname ile ‘Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’ yerine ‘Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ getirildi. İdari İşler Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘en yüksek devlet memuru’ sıfatını taşıyor.

İlk başkan şu an Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi olan Metin Kıratlı’ydı. Mevcut ‘Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’ ise Kıratlı’nın yerine getirilen Hakkı Suzmaz. Hakkı Suzmaz tüm görev ve sorumluluklarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri görevini üstlendi.

İktidar kulislerine göre bu gelişme, Cumhurbaşkanlığı Saray’ında oluşan kadrolar ve çok başlı görüntünün ortadan kaldırılmasının ilk adımı. Yapısal değişikliğin, Saray’ın içinden gerçekleşeceğini, gereksiz ara mekanizmaların ortadan kaldırılacağı, siyasete müdahalenin azalacağı iddia ediliyor.

Dolayısıyla, güç savaşının ilk raundunu AKP yönetimi kazanmış gibi…