Saray’ı alarma geçiren son anket… İki partinin oyu diğerlerine fark attı! At başı gidiyorlar…

Siyasette son yaşanan gelişmeler son anketleri etkilemeye başladı. AREA Araştırmanın son anketinde CHP ile AKP arasında başa baş bir rekabet yaşandı. CHP’nin yüzde 30.9 ile ilk sırada yer alırken AKP ise hemen arkasında yüzde 30.0 aldığı görüldü.

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon sonrası CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu beraberinde pek çok belediye başkanı tutuklandı. Operasyonlar ise devam ederken, Mahkemeden CHP İstanbul kongresinin iptali kararının çıkması ise gündeme damga vurmuştu. Siyasette yaşanan gelişmeler ise anketlerin araştırmasına yansıyor.

SON ANKETTE AT BAŞI REKABET

Area araştırmanın gerçekleştirdiği son ankette CHP ile AKP arasındaki rekabet dikkat çekti. CHP’nin yüzde 30.9 ile ilk sırada yer alırken AKP’nin at başı şeklinde takip ettiği görüldü. Yüzde 30.0 ile ikinci sırada yer edinen AKP’nin dışında sırasıyla; yüzde 10.0 DEM, yüzde 8.5 MHP, yüzde 7.0 İYİ Parti, yüzde 4.8 Zafer Partisi, yüzde 3.1 Anahtar Parti, yüzde 2.0 YRP, yüzde 1.7 TİP, yüzde 0.9 Türkiye Komünist Partisi (TKP), diğer yüzde 1.3 şeklinde sıralandı.

MUHALİF MİLLİYETÇİLERİN OYU YÜZDE 15’İ BULDU

Muhalif şekilde ilerleyen milliyetçi İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Partisi’nin oy oranlarının toplam 15’lik kısımı oluşturması ise ankette dikkat çeken bir diğer nokta oldu. Bilindiği üzere İYİ Parti, Zafer ve Anahtar, Bahçeli’nin başlattığı açılım tiyatrosuna karşı duruş sergiliyor.