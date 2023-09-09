Saray'ı bile sevindirecek karikatür. Emre Ulaş çizdi

Mizah ustası Emre Ulaş Saray'ı bile sevindirecek karikatürü çizdi. Ulaş, Erdoğan'ın açıkladığı "Orta Vadeli Program"da beklenen emekli zammıyla ilgili herhangi bir maddenin yer almamasını hicvetti.

Saray'ı bile sevindirecek karikatür. Emre Ulaş çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Ekonomik Program'da çok beklenen emekli zammıyla ilgili herhangi bir maddenin yer almamasını hicvetti.

Emre Ulaş'ın karikatüründe bir muhabir, yürüyen emekli bir çifte "Emekliye yine zam yok! Erdoğan'ın açıkladığı "Orta Vadeli Program"dan ne bekliyorsunuz?" diye soruyor. Emekli ise bu soruya "Kimseden bişey beklemiyoruz. Vademizin dolmasını bekliyoruz artık!" sözleriyle yanıt veriyor.

İşte Emre Ulaş'ın Saray'ı sevindirecek emekli karikatürü:

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60 YAŞINDA İKİNCİ MAAŞ

Erdoğan'ın açıkladığı, ekonomide 3 yılın yol haritası olması beklenen Orta Vadeli Program'a göre yeni emeklilik sistemi geliyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) adı verilen yeni sistemin 2024'ün son çeyreğinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TES sistemi ile alışanlardan kesilen primlere işverenler de prim ekleyecek. Böylece birikim daha artacak, işverenler sigorta primi öder gibi her ay çalışanın hesabına para aktaracak. Sistem zorunlu olacağı için hem çalışan hem de işveren için bağlayıcı olacak.

Çalışan, emeklilik yaşı geldiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olacak. Ancak ikinci emekli aylığını, TES kapsamında 60 yaşına geldiğinde alabilecek. 2 emekli aylığı da herhangi bir kesinti, oransal azalma olmadan alınabilecek. 10 çalışana da 25 yıl çalışana da 60 yaşını doldurduğunda fon hesabındaki prime göre ödeme alacak.

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EMEKLİ ZAMMINDAN İZ YOK

AKP hükümeti yeni emeklilik sistemi üzerinde çalışırken, halihazırda emekli olanların zam bekleyişi sürüyor. Mevcut olarak emekli maaşları asgari ücretin dahi oldukça altında olan 7 bin 500 TL'den başlıyor. Asgari ücretin altındaki maaşla zar zor geçinen emeklilerin maaş zammı bekleyişi aylardır devam ediyor.

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