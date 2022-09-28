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  • AKP'li vekiller Erdoğan’ın talimatını dinlemedi: Saray'ı kızdıracak haber

AKP'li vekiller Erdoğan’ın talimatını dinlemedi: Saray'ı kızdıracak haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sahada olun, halka dokunun” çağrısı AKP’li milletvekillerinde karşılık bulmadı. AKP'nin kalelerinde halk, vekilleri görememekten şikayetçi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 11:34
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Saray'ı kızdıracak haber: AKP'li vekiller Erdoğan’ın talimatını dinlemedi

AKP'li vekiller Erdoğan’ın talimatını dinlemedi: Saray'ı kızdıracak haber
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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM’nin kapanmasının hemen ardından 2023 seçimleri için partisinin milletvekilleri, belediye başkanları ve il, ilçe teşkilatlarına “Sahada olun, halka dokunun” talimatına karşın sahadan “AK Partili milletvekilleri sahada yok” serzenişleri geldiği ifade edildi.

SERZENİŞLER EN ÇOK AKP’NİN KALELERİNDEN
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, parti yönetimine bu serzenişlerin özellikle “AKP’nin kalesi” olarak nitelendirilen il ve ilçelerden geldiği belirtilirken AKP kurmaylar, “İllerin, ilçelerin durumları tek tek not alınarak Erdoğan’a iletiliyor. Bu seçimler önceki seçimlerden farklı. Çalışanlar emeğinin karşılığını alacak çalışmayanlar ise yeniden aday gösterilmeyecek.” değerlendirmelerini yaptı.

OYLAR BAŞKA PARTİLERE Mİ?
MHP, hafta sonu Erzurum’da miting gerçekleştirerek “Sahaya hâkimiz” mesajını verdi. Bu seçimlerde MHP’nin beklentisi “en az iki milletvekili.” Ancak daha önce AKP’ye oy vermiş yurttaşlar, MHP’nin ortağı olduğu Cumhur İttifakı’ndaki “AKP’li vekillere” tepkili. Yurttaşlar, “Bu kez milletvekili seçimlerinde tercihlerini bir başka partiye kullanabileceklerini.” ifade ediyor.

VEKİLLER SAHADA YOK
AKP, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında Ahmet Davutoğlu başbakanlığında kurulan seçim hükümeti döneminde içişleri bakanı olarak görev yapan, eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok gibi göz önündeki isimleri Erzurum’dan aday göstermişti. Ancak yurttaşlar “eskiye oranla AKP’li milletvekillerini sahada görmediklerini” belirtiyor.

AKP’DE YİNE DE İYİMSERLİK HAKİM
AKP’li kurmaylar ise “bu tür serzenişlerin özellikle AKP’nin kalesi olarak nitelendirilen pek çok ilden kendilerine geldiğini” belirtiyor ve "yine de sahada üç ay öncesine göre daha iyiyiz" değerlendirmelerini yapıyor.

AKP’li kurmaylar, "Bu seçimler önceki seçimlerden farklı. Çalışanlar emeğinin karşılığını alacak, çalışmayanlar ise yeniden aday gösterilmeyecek. Bu konuda tavrımız net. Cumhurbaşkanımızın da tavrı net.” ifadelerini kullanıyor.

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mmt
28.09.2022 11:43
hangi yüzle halkın içine girecekler.  
 
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