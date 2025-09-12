Saray'ı ölüm sessizliğine gömen açıklama! Korkudan kimse soru bile soramıyor... En yetkili isim canlı yayında açıkladı...

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Portre TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Partisinin her zaman seçime hazır olduğunu vurgulayan Yavuz, erken seçim olmayacağını ve seçimlerin planlandığı gibi 2028 yılında yapılacağını belirtti.

Yavuz, AKP’nin seçimlere her an hazır bir şekilde çalıştığını ifade ederek, “Sürekli seçime hazırlıklı bir partiyiz. Her dönem seçim varmış gibi çalışıyoruz. Ancak erken seçim yok. Biz buna erken seçim değil, seçim yenilemesi diyoruz. Seçimlerin zamanında, yani 2028’de olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz,” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN ADAYLIĞI İÇİN 360 MİLLETVEKİLİ ŞART”

Yavuz, Cumhurbaşkanı’nın yeniden adaylığı konusuna da değindi. Bu durumun ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 360 milletvekili ile seçim yenileme kararı almasıyla mümkün olacağını söyledi. Yavuz, “Bunu erken seçim olarak değil, seçim yenilemesi olarak adlandırıyoruz. Meclis’in bu yönde bir kararı olmadan böyle bir durum söz konusu olmaz,” diye konuştu.

“7 MAYIS VEYA 30 NİSAN MÜMKÜN”

Seçim tarihine ilişkin esnekliklere de dikkat çeken Yavuz, “Seçim tarihi, örneğin 14 Mayıs’ta olacaksa, 7 Mayıs mümkün. 7 Mayıs’ta olacaksa, 30 Nisan mümkün. Bunu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) belirleyecek. Bu bir erken seçim değil, seçim yenilemesidir. Altı ay ya da bir yıl öncesine çekme gibi bir zorunluluk yok,” açıklamasında bulundu.