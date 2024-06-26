Saray'ı üzecek haber geldi. Herkes hayır dedi

Türkiye ekonomisi son yıllarda belki de tarihte gördüğü en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor.
Ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşek yönetimi ile beraber ‘Nas politikası’ geride bırakılırken politika faizi yüzde 8 seviyelerinden yüzde 50 seviyelerine kadar çıkarıldı.
Ekonominin düzeltilmesi için vatandaşların sırtına vergi üzerine vergi bindirilirken temel ihtiyaç malzemelerinde dahi A’dan Z’ye her gün zam yağmaya devam ediyor.
Faturanın halka kesilmesinin sonucunda vatandaşlar her yerde tepkisini dile getiriyor.
Dile getirilen tepkilerin sonuncusu ise yapılan araştırma sonuçlarına yansıdı. ORC Araştırma 10-14 Haziran aralığında 5 bin 620 kişiye Türk ekonomisinin geleceği hakkında düşüncelerini sordu.
Araştırmada katılımcılara “"Türk ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Araştırma sonuçlarında ankete katılanların yüzde 69,8’i Hayır cevabını verdi.
Sorulan soruya evet cevabını verenlerin oranı ise yüzde 20,6 ile sınırlı kaldı. Ankete katılanların yüzde 9,6’sı ise soru hakkında fikrini belirtmedi.