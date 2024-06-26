Saray'ı üzecek haber geldi. Herkes hayır dedi

Saray'ı üzecek haber geldi. Herkes hayır dedi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

ORC Araştırma Şirketi’nin yaptığı son araştırma sonuçları Saray’ı üzecek cinsten oldu. Türk ekonomisinin düzelip düzelmeyeceğine yönelik yapılan araştırma sonuçlarında ezici çoğunluk hayır cevabını verdi.

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Saray'ı üzecek haber geldi. Herkes hayır dedi 1

Türkiye ekonomisi son yıllarda belki de tarihte gördüğü en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor.

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Saray'ı üzecek haber geldi. Herkes hayır dedi 2

Ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşek yönetimi ile beraber ‘Nas politikası’ geride bırakılırken politika faizi yüzde 8 seviyelerinden yüzde 50 seviyelerine kadar çıkarıldı.

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Saray'ı üzecek haber geldi. Herkes hayır dedi 3

Ekonominin düzeltilmesi için vatandaşların sırtına vergi üzerine vergi bindirilirken temel ihtiyaç malzemelerinde dahi A’dan Z’ye her gün zam yağmaya devam ediyor.

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Saray'ı üzecek haber geldi. Herkes hayır dedi 4

Faturanın halka kesilmesinin sonucunda vatandaşlar her yerde tepkisini dile getiriyor.

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Saray'ı üzecek haber geldi. Herkes hayır dedi 5

Dile getirilen tepkilerin sonuncusu ise yapılan araştırma sonuçlarına yansıdı. ORC Araştırma 10-14 Haziran aralığında 5 bin 620 kişiye Türk ekonomisinin geleceği hakkında düşüncelerini sordu.

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Saray'ı üzecek haber geldi. Herkes hayır dedi 6

Araştırmada katılımcılara “"Türk ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Araştırma sonuçlarında ankete katılanların yüzde 69,8’i Hayır cevabını verdi.

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Saray'ı üzecek haber geldi. Herkes hayır dedi 7

Sorulan soruya evet cevabını verenlerin oranı ise yüzde 20,6 ile sınırlı kaldı. Ankete katılanların yüzde 9,6’sı ise soru hakkında fikrini belirtmedi.

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Saray'ı üzecek haber geldi. Herkes hayır dedi 8
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