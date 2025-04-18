Saray’ı yakından bilen isimler CHP’de yaşanabilecek 3 senaryoyu açıkladı! ROK bu yüzden gözaltına alınmıştı…

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanacağına dair duyum geldiğini söyleyerek kurultay kararı aldıklarını açıklamıştı. Kurultayda Özgür Özel, yeniden seçilmişti. Son olarak Rasim Ozan Kütahyalı, CHP kurultayı davasından bir gün önce kurultay iptal edileceğini ve kayyum atanacağını iddia etmişti. Bugün ise Nefes yazarı Aytunç Erkin, kayyum iddialarını Beştepe’yi yakından bilen bazı isimlere sordu. Erkin, kurultaya ilişkin 3 senaryoyu paylaştı.

KAYYUMUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KURULTAY KARARI ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası ‘partiye kayyum atanacağı’ duyumu geldi diyerek kurultay kararı aldıklarını açıklamıştı. 6 Nisan’da yapılan kurultay tek aday olarak giren Özgür Özel, yeniden seçilmişti. Geçtiğimiz günlerde Özel, ‘İBB, CHP ve İstanbul Barosu’na kayyum atanacak bilgisi gelmişti’ ifadelerini kullanmıştı. Özel ise son olarak “Kurultay kararı almak ile kayyumun önüne geçtik” demişti.

KURULTAY DAVASI ERTELENDİ

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal’ın 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı mahkemelerde açtığı ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilen dava dün görülmüştü. Davanın ilk duruşması ise dün gerçekleşti. Dava 26 Mayıs’a ertelendi.

ROK İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Ancak davadan bir gün önce gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP’ye kayyum atanacağı iddiasında bulunarak, “Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor..” demişti. Paylaşımı sonrası DMM ve Adalet Bakanlığı tarafından yalanlama gelmişti. Daha sonra Kütahyalı bilginin doğru olmadığına dair paylaşım yapmıştı. Gözaltına alınan Kütahyalı, dün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

CHP’Yİ KURULTAYA GÖTÜREN SÜREÇ

Kurultay tartışmaları devam ederken bugün Nefes yazarı Aytunç Erkin, köşesinde kayyum iddialarının sürecini anlattı. Erkin, CHP’nin kurultay kararı almasına götüren süreci bir kaynağından şu şekilde aldı:

“‘İddiaya göre; 10’a yakın CHP’li vekil için fezleke hazırlığı var ve siyasi yasak istenecek. Bu arada kurultay soruşturmasıyla ilgili 50’den fazla delegeyle ilgili de işlem yapılacak. Bunun üzerine CHP yönetimi harekete geçti.”

“YOK ÖYLE BİR ŞEY”

Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’li 2 isimden bilgiyi aldığını savunmasında iddia etmişti. Konuya ilişkin, Erkin CHP üst yönetiminden güvendiği isimlerle konuştuğunu ve “Gerçekten inanılmaz. Biri söyledi, biri yaydı, biri inandı ve öyle gidiyor. Yok öyle bir şey. Ben evde oturup televizyon izliyorum. Bende ve bizde böyle bir bilgi olsa evde oturabilir miyim?” cevabını aldığını söyledi.

CHP’YE 3 SENARYO

Beştepe’yi yakından bilen bazı isimlerle konuştuğunu söyleyen Erkin, önümüzdeki hafta bir netlik yaşanacağını söylediklerini aktardı. Erkin, kaynaklarından aldığı 3 senaryolu kurultay ise şu şekilde;

“Bir görüşe göre; İstanbul il kongresinin iptaline bağlı olarak genel merkez kongresi yok hükmünde sayılırsa Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi geri gelir. Başka bir görüşe göreyse; genel merkez kongresi yok hükmünde sayılmayıp iptal edilirse kayyum atanır. Fakat yeni kongre yapılması bu ihtimalleri ortadan kaldırır mı? O da hukuki tartışma konusu. O yüzden yargı bir yorumu tercih edip karar verecek.”