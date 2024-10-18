Saray’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum iddiaları yalanlayayım derken saklı ‘gerçeği’ itiraf etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni ‘Çözüm Süreci’ne ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Uçum, Türkiye'de ne önceki çözüm süreci ne de yeni versiyonla bir çözüm süreci olmayacağını belirtti.

Denenip sonuç alınmayan bir yöntemin tekrar denenmeyeceğini ifade eden Uçum, sürecin Erdoğan’a yeniden adaylık imkanı açmakla da ilgisinin olmadığını savundu.

Uçum’un açıklamasından ilgili kısım şöyle:

“KİMSE BU SÜRECE ENGEL OLAMAZ”

Terör, Türkiye içinde neredeyse tamamen tasfiye edildi. Sınır ötesi güvenlik bölgeleriyle birlikte ise tümden tasfiye edilecek bir sürece girildi. Kimse bu sürece engel olamaz. Ama bu durum siyasette özellikle Meclis'te yapıcı bir dil geliştirme ve herkesle diyalog kurma yaklaşımlarını dışlamaz.

“ERDOĞAN’A YENİDEN ADAYLIK AÇMAKLA İLGİSİ YOKTUR”

Çünkü TBMM diyalog ve ortak dil geliştirmek konusunda halkın görev verdiği en yüksek devlet erkidir. Bu görevi Meclis'teki her partinin her aktörün yerine getirmesi beklenir. Bu tip girişimlerin kesinlikle TBMM’de 360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi kararı alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden adaylık imkanı açmakla ilgisi yoktur.

Ayrıca yeni anayasa yoluyla Cumhurbaşkanı Erdoğanı’ın adaylığının önünü açmakla da ilgisi yoktur. Gerçekliğe aykırı yorumlarla, hayali kurgularla yapılan değerlendirmeler tamamen asılsızdır.