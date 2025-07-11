Saray'ın başdanışmanı Yiğit Bulut, hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saray'ın başdanışmanı Yiğit Bulut, hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Saray'ın başdanışmanı gazeteci-yazar ve ekonomist Yiğit Bulut, hayatını kaybetti.

SÜLEYMAN SOYLU DUYURDU

Haberi ise eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu X hesabı üzerinden duyurdu. Soylu, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi.

PANKREAS KANSERİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Pankreas kanseri teşhisi konulan Yiğit Bulut'un son haftalarda durumu ağırlaşmıştı. Bulut'un İstanbul'da bulunan bir özel hastanede tedavi altına alındığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

5 Temmuz'da Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından Bulut'un tedavi gördüğü özel hastaneye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Ancak Saray'ın başdanışmanı gazeteci-yazar ve ekonomist Yiğit Bulut'un yaşam mücadelesi sona erdi.

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YİĞİT BULUT KİMDİR?

1972 yılında Edirne’nin Keşan ilçesinde dünyaya geldi. Türk finans analisti, köşe yazarı, sunucu ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanı görevlerini bu zamana kadar yürüttü.

2009-2012 yılları arasında Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği görevini üstlenmişti.

Temmuz 2013'te Başbakanlık Başdanışmanlığına getirilmişti.

30 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine yükselmişti.

9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı.

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ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Yiğit Bulut için başsağlığı mesajında bulunarak, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

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