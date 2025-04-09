Saray’ın Başdanışmanı’ndan CHP’lileri çıldırtacak benzetme! Vahdettin’in yılmaz savunucusu…

Habertürk'te köşe yazıları ile boy gösteren Saray’ın başdanışmanı ve ülkeyi satan Sultan Vahdettin’e ‘hain’ diyemeyen Murat Bardakçı son yazısında CHP’yi ikinci Abdülhamit döneminde İstanbul’a gelen İngiliz Büyükelçisi Mallet’in faytonlarını çeken hükümdar karşıtı Türk entelektüellere benzetti.

“Eskiden İngiliz Elçisi'nin arabasını at yerine kendileri çekerlerdi; çok şükür artık çekmiyor, "Kurtar bizi İngiltere" diye feryâd ediyorlar!” başlıklı köşe yazısında Bardakçı, şunları dile getirdi:

“1899’da Hollanda’nın Güney Afrika’daki eski sömürgeleri olan ve daha sonra İngiliz hakimiyetine geçen Transvaal Cumhuriyeti ile Özgür Orange Devleti’nin “Boer” denen halkı İngiltere’ye başkaldırmış ve üç sene devam edecek olan bir savaş Türkiye’de iktidarda bulunan İkinci Abdülhamid’in İngiliz baskısı altındaki Hollanda asıllı Boerler’i desteklemesi üzerine hükümdara zaten karşı olan Türk entellektüelleri İngiltere’nin tarafını tuttular. Londra’nın tam bir sömürgeci ruhuyla hareket ettiğinin ve Boerler’e karşı insanlık dışı baskılar uguladığının farkında değil idiler ve muhalif olmanın getirdiği körlüğün neticesinde “Abdülhamid hangi tarafı desteklerse diğer tarafı tutmamız gerekir” diye düşünüp İngiliz sömürgeciliğinin yanında yer alıyorlardı."

“SEFİRİN ARABASINI ÇEKEN ATLARI SÖKTÜLER, ARABAYI KENDİ KOLLARI İLE ÇEKTİLERDİ”

Sirkeci İstasyonu’na gelen İngiliz Büyükelçisi Mallet’in faytonlarının atlardan alınarak çekildiğini söyleyen Bardakçı, bunu yapanların hükümdara muhalif isimler olduğunu söyledi Bardakçı, “Servet-i Fünun” dergisinin yayıncısı Ahmed İhsan Bey de vardı. Ahmed İhsan Bey, seneler sonra, 1930’da yayınladığı “Matbuat Hatıralarım” isimli eserinde gençlerin arabaya at yerine kendilerini koşmalarını bugünün Türkçesi ile şöyle anlatacaktı: 1908 Temmuzunun 23’ünde İstanbul’da olmayan İngiliz Büyükelçisi Malet şehrimize döndüğü zaman Sirkeci İstasyonu’nu baştanbaşa doldurmuştuk. Büyükelçiyi candan ve gönülden alkışlıyorduk; nihayet coşkun gençler sefirin arabasını çeken atları söktüler, arabayı kendi kolları ile çektilerdi!”

“TÜRKİYE’DE ARTIK KOŞUM TAKIMLARINI SIRTINA ALIP İNGİLİZ ELÇİSİNİN ARABASINI AT GİBİ ÇEKMEYE KALKIŞANLAR KALMADI”

O dönemde İngilizleri destekleyen Türk entelektüellerini CHP yerine koyan Bardakçı, CHP’nin İngiliz İşçi Partisi’ne yaptığı eleştiriye değinerek, “Şimdi devir değişti, geçmişte dünyanın en güçlü devleti olan İngiltere’nin yerini Birleşik Amerika aldı ama İngiltere bağlılığı bazı çevrelerin şuuraltında hâlâ devam ediyor... Meselâ ana muhalefet liderimiz, İmamoğlu meselesinde yorum yapmayan İngiliz Başbakanı Keir Starmer’e “kırgın olduğunu” söylüyor ve “Bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti, bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor?” diye soruyor. Başka birileri de İngiliz dergilerine yazılar gönderip Türkiye’yi şikâyet ediyorlar...

Ama, yine de şükredelim: Türkiye’de artık koşum takımlarını sırtına alıp İngiliz elçisinin arabasını at gibi çekmeye kalkışanlar kalmadı, sadece “Ââââh İngiltere, vâââh İngiltere! Neredesin? Kurtar bizi!” diye ağlaşıp duranlar var!” ifadelerini kullandı.

VATAN HAİNİ VAHDETTİN’E HAİN DİYEMEMİŞTİ

Murat Bardakçı 2 yıl önce bir televizyon programında, ülkeyi ve kendini İngilizlere satan Sultan Vahdettin’e ‘hain’ diyememişti. Bardakçı, “Vahdettin hain değil. Çaresiz ve zavallı padişahtır” ifadelerini kullanmıştı.