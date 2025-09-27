Saray’ın danışmanı Oktay Saral ‘Mahkeme heyeti açığa alınsın’ dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saray’ın danışmanı Oktay Saral ‘Mahkeme heyeti açığa alınsın’ dedi

İBB Başkanı İmamoğlu’nun dün hakim karşısına çıktığı davadaki görüntüleri sonrası Saray’ın danışmanından açıklama geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımda mahkeme heyetinin açığa alınması istendi.

Cezaevinde tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Bilirkişi davası’ için dün hakim karşısına çıktı. Ertelenen davada savunma yapan İmamoğlu’nun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu söz konusu görüntülerde mahkeme salonuna alkışlar eşliğinde geldi.

İmamoğlu’nun görüntüleri Saray’da tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medyada yaptığı paylaşımda mahkeme heyetinin açığa alınması gerektiğini savunarak HSK’yı göreve davet etti.

Saral’ın paylaşımı şöyle:

"Bu kalıpsıza bu şovları kim yaptırıyor.Davalar basına kapalı olarak yapılır.Telefon ya da video kamera gibi cihazların duruşma salonuna sokulması yasaktır.Hal böyle iken bu çekimlerin yapılmasına göz yuman mahkeme heyeti acilen açığa alınmalıdır. HSK'yı göreve davet ediyorum."

Son Haberler
İstanbul manzaralı çay keyfi pahalıya mal oldu! Çatı katında kazan patladı: Alevler binayı sardı
İstanbul manzaralı çay keyfi pahalıya mal oldu! Çatı katında kazan patladı: Alevler binayı sardı
Sadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildi
Sadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildi
Güllü’nün son anları ortaya çıkmıştı!6. katta neler yaşandı... Duyulan ses akıllarda soru işareti bıraktı...' Annemi atmış'
Güllü’nün son anları ortaya çıkmıştı!6. katta neler yaşandı... Duyulan ses akıllarda soru işareti bıraktı...' Annemi atmış'
Goldman Sachs enflasyon ve büyüme beklentisini açıkladı
Goldman Sachs enflasyon ve büyüme beklentisini açıkladı
Kayseri’de bahis çetesi çökertildi! Milyarlık vurgun
Kayseri’de bahis çetesi çökertildi! Milyarlık vurgun