Saray’ın danışmanı Oktay Saral ‘Mahkeme heyeti açığa alınsın’ dedi

Cezaevinde tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Bilirkişi davası’ için dün hakim karşısına çıktı. Ertelenen davada savunma yapan İmamoğlu’nun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu söz konusu görüntülerde mahkeme salonuna alkışlar eşliğinde geldi.

İmamoğlu’nun görüntüleri Saray’da tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medyada yaptığı paylaşımda mahkeme heyetinin açığa alınması gerektiğini savunarak HSK’yı göreve davet etti.

Saral’ın paylaşımı şöyle:

"Bu kalıpsıza bu şovları kim yaptırıyor.Davalar basına kapalı olarak yapılır.Telefon ya da video kamera gibi cihazların duruşma salonuna sokulması yasaktır.Hal böyle iken bu çekimlerin yapılmasına göz yuman mahkeme heyeti acilen açığa alınmalıdır. HSK'yı göreve davet ediyorum."