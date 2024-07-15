Saray’ın danışmanı Orhan Karakurt’un saat ve ayakkabı fiyatı dudak uçuklattı

Düzenleme: Kaynak: Odatv
Saray’ın danışmanı Orhan Karakurt’un saat ve ayakkabı fiyatı dudak uçuklattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Orhan Karakurt’un lüks saati ve giydiği ayakkabının fiyatı sosyal medyada tartışma yarattı.

Son günlerde Türkiye'de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla boğuşan vatandaşlar, AKP'li bazı yetkililerin lüks ve gösterişli yaşamlarını sorgulamaya başladı.

Özellikle, AKP'li Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozu paylaşması ve AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun 562 bin TL'lik lüks saatiyle gündeme gelmesi, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Odatv’de yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümü için düzenlenen anma programlarında görev alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Orhan Karakurt'un lüks kol saati ve ayakkabısının fiyatı gündem oldu.

Karakurt'un taktığı saatin 1 milyon 282 bin 991 TL, Prada marka ayakkabısının ise 34 bin TL olduğu iddia edildi.

PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Haberlerin sosyal medyada yer alması sonrası Karakurt, paylaşımları hesabından kaldırdı.

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