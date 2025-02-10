Saray'ın derin kulağı Abdülkadir Selvi ifşa etti! Öcalan'ın 15 Şubat çağrısında pürüz çıktı

Hükümete yakın gazeteci Abdulkadir Selvi, Öcalan'ın çağrı yapması beklenen 15 Şubat tarihinin aksayacağını Hürriyet'teki köşesinde yazdı.

Selvi, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısının 15 Şubat'a yetişmesi ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu ima ederken, Şubat ayının dahi net olmadığını yazdı

İşte Selvi'nin köşesinde yazdığı o kulis bilgi:

"50 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Bu işin kan akmadan çözülmesi için 50 gün daha bekleyebiliriz. Bu arada terörle mücadele kesintisiz devam ediyor. Silahsız çözümün gerçekleşmesi için şartları oluşturulmaya çalışılıyor. Ama sivil çözümün yeterli olmadığı yerlerde askeri harekat yapılacak. Terörle mücadele zaten devam ediyor. MİT ve TSK her gün etkili operasyonlar yapıyor. Ankara müthiş bir mekik diplomasisi yürüterek şartları oluşturuyor."