Saray’ın derin kulağı Abdülkadir Selvi paylaştı! Kimse bu kadarını beklemiyordu… İktidar yanlısı iki ankette fark açılıyor

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunmasının ardından son anket verilerinde değişiklikle göze çarpıyor. Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi, iktidara yakınlığı ile bilinen üç araştırma şirketinin anket sonuçlarını köşesinde paylaştı.

SELVİ: CHP'NİN OYLARINDA BİR MİKTAR ARTIŞ GÖZÜKÜYOR

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, 3 anket verisini açıkladı. Selvi, bugünkü köşe yazısında paylaştığı anket verilerine ilişkin, “19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yapılan yolsuzluk operasyonundan sonra muhalif kitleleri eylemlilik haline geçiren CHP'nin oylarında bir miktar artış gözüküyor” ifadelerini kullandı.

İKİ ANKETTE FARK 2 PUAN OLDU

Genar, Betimar ve Areda-Survey'in nisan ayı anket sonuçlarını paylaşan Selvi’nin açıklamaları şu şekilde;

“Gürkan Duman'ın başkanı olduğu Betimar'ın anketinde CHP yüzde 32.5, AK Parti yüzde 30.6 çıkıyor. MHP yüzde 10.1 alırken, DEM Parti yüzde 9.4, Zafer Partisi yüzde 4.3, İYİ Parti yüzde 3.6, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.9 çıkıyor.

İhsan Aktaş'ın başkanı olduğu GENAR'ın Türkiye raporunda ise AK Parti ile CHP başa baş bir tablo ortaya koyuyor. AK Parti yüzde 35.8 çıkarken, CHP yüzde 35.6 çıkıyor. DEM Parti'nin yüzde 9 çıktığı ankette, MHP yüzde 8.8, Zafer Partisi yüzde 2.5, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.4, İYİ Parti yüzde 2.3 çıkıyor.

Yusuf Akın'ın genel müdürü olduğu Areda-Survey'de ise CHP yüzde 34.9, AK Parti yüzde 32.6 çıkıyor. MHP'nin yüzde 8.1 çıktığı ankette, DEM Parti yüzde 8.5, İYİ Parti yüzde 4.5, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.6, Zafer Partisi ise yüzde 3.4 çıkıyor."