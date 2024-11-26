Erdoğan’dan Bakan Yaşar Güler’e teğmenler talimatı... Sarayın derin kulağı Abdulkadir Selvi yazdı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve kılıçlı yeminleri sonrasında ihraç edilme riskiyle karşı karşıya kalan teğmenlerle ilgili dün yeni bir gelişme yaşanmıştı. Teğmenler hakkında, Yüksek Disiplin Kurulu'nun yaptığı toplantıdan sonra dün açıklanması beklenen karar, savunma sürelerinin uzatılması nedeniyle aralık ayının son haftasına uzatıldı. Abdulkadir Selvi ise teğmenlere ilişkin, Erdoğan’ın Bakan Güler’e “Çok sert gitmeyin” diye talimat verdiğini söyledi.

Gazeteci Ersin Eroğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerle ilgili verilecek kararın savunma sürelerinin uzatılması nedeniyle Aralık ayı sonuna kadar ertelendiğini açıklamıştı.

“ÇOK SERT GİTMEYİN” TALİMATI

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında teğmenlere ilişkin Bakan Yaşar Güler’in açıklamalarının ardından Erdoğan’ın neler söylediğini açıkladı. Selvi, Erdoğan'ın şu sözlerini paylaştı:

“Bizim dönemimizde bu tür oluşumların, cunta faaliyetlerinin bittiğini düşünüyordum. Çünkü askeri vesayetle mücadele ettik, darbelerle mücadele ettik. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bu işlerin bittiğini düşünüyordum. Demek ki bitmemiş. Bunların içeride ve dışarıda bağlantıları ortaya çıktı. Buna üzüldüm. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bu tür oluşumlara müsamaha gösteremeyiz. Oysa bu dönem üç kız birinci oldu. Bu gururu yaşadık. Törenlere katılıp kendilerine plaketlerini verdim. Kendileriyle sohbet ettim. Bu kızlar Anadolu’yu yansıtıyor dedim. Ama bu sevinci tam olarak yaşayamadan yemin olayı ortaya çıktı.”

Erdoğan’ın konuşmasını bitirttikten sonra Güler’e dönerek, “Çok sert gitmeyin” diye talimat verdiğini Selvi, söyledi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni sonrası Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanının ayrılmasıyla beraber alanda toplanan bir grup yeni mezun teğmenin kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti. p sosyal medyaya servis edilen görüntüler, toplumun bazı kesimleri arasında yıllardır devam eden "askeri vesayet" tartışmalarını gündeme getirmişti. MSB’deki incelemeler neticesinde 5 teğmen, 3 komutan TSK'dan ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.