Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında milyonların gözünün çevrildiği asgari ücret zammı ve emekli maaşları konusunu masaya yatırdı. Asgari ücret ve emekli maaşları 30 bin TL’ye yaklaşan açlık sınırı karşısında eziliyor.

SELVİ: BU RAKAM YETMEZ

Asgari ücret için konuşulan yüzde 25'lik bir artış oranı ile yaklaşık 27 bin TL seviyesine getirilebileceğini söyleyen Selvi, bu rakamın yeterli olmayacağının altını çizdi. Selvi, “Bu rakam yeter mi? Yetmez. 4500 liralık bir artış asgari ücretlinin hangi derdine çare olacak?" dedi.

YANDAŞ BİLE TÜİK'E İNANMIYOR

TÜİK verilerine bile inanmayan Selvi, hayatın gerçeklerinin TÜİK'in sepetine sığmadığını ve dar gelirlinin enflasyonunun farklı olduğunu söyledi.

Selvi, asgari ücret ve emekli zamlarının düşük tutulması halinde 2024 yerel seçimlerinde emeklilerde yaşanan duruma benzer şekilde, AKP seçmeni ile duygusal bir kopuş yaşanacağı konusunda iktidara uyarıda bulundu.

Selvi, “Duygusal bir kopuş başladı mı onu tersine çeviremezsiniz. Bu kitleler yanınızdan uzaklaşmadan onları kazanmaya çalışacaksınız. Gitti mi gider. Bu kez muhalefetin yanına geçip iktidara ders vermeye kalkışır” ifadelerini kullandı.

Son olarak Selvi, zam oranının yüzde 30'a çıkarılarak 29 bin TL seviyesine gelme eğilimi olduğunu fakat psikolojik sınırın 30.000 lirayı aşması gerektiğini belirtti.